Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, выигрыш или риск травм

Гороскоп на сегодня 28 августа / ua.depositphotos.com/

День благоволит тем, кто привык четко соблюдать правила, не отступая от намеченного курса. Стоит отложить дела на потом – и последствия этого поступка могут быть непредсказуемыми. Самоорганизация и дисциплинированность – ключ к успеху этого дня.

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Гороскоп на 28 августа: Овен

Заботы завтрашнего дня могут отвлекать Овнов от дел любовных. Вы можете скучать за своим возлюбленным, однако необходимо сконцентрироваться на работе. Телефонный звонок в этот эмоционально заряженный день может улучшить ваши отношения больше, чем вынужденный совместный вечер. Во второй половине дня будьте внимательны – допущенная ошибка может отсрочить завершение начатого дела. К тому же повышается риск травматизма.

Гороскоп на 28 августа: Телец

Вам может показаться, что ваша вторая половинка несколько отдалилась от вас, игнорирует телефонные звонки и сообщения. Не нужно стараться навязчиво исправить ситуацию – иногда людям нужно больше время, чтобы провести его наедине с собой. Отвлекитесь от мыслей о романтике и как следует отдохните. Благоприятны физические нагрузки.

Гороскоп на 28 августа: Близнецы

В субботу Близнецы могут закатить вечеринку и позвать своих друзей провести время в приятном общении. Этот день будет наполнен позитивной энергией, любовью и радостью. Отдохните от работы, завтра вероятны трудности в профессиональной деятельности. Не стоит заключать крупные сделки и подписывать контракты.

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Гороскоп на 28 августа: Рак

Между вами и вашими возлюбленными – ворох дел, которые требуют немедленного решения. Чувство зависти может кольнуть вас, ведь вы работаете, а ваш партнер отдыхает, однако не стоит негативным мыслям позволять затмевать разум. В некоторых ситуациях необходимо искать компромиссы с окружающими, иначе это грозит обернуться крупным скандалом.

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Гороскоп на 28 августа: Лев

Завтра на Львов может нахлынуть чувство одиночества. Не стоит сидеть и поддаваться мрачным мыслям, заводите новые знакомства и отправляйтесь на романтические свидания. Львам в отношениях стоит ослабить хватку и дать партнеру больше личного пространства. Вероятны приятная новость или выгодное предложение.

Гороскоп на 28 августа: Дева

Проведите этот день со своим возлюбленным. Вы можете попробовать какой-нибудь новый совместный досуг или провести время за уже любимым занятием. Стоит помнить, что качество, важнее количества. Удачливый день в плане покупок. Повышается вероятность выигрыша.

Гороскоп на 28 августа: Весы

Весы могут почувствовать, что мрачные мысли об одиночестве охватывают их в этот день. Однако не стоит предаваться негативным рассуждениям. Вооружитесь вашим обаянием и отправляйтесь на свидание. Для Весов в отношениях день станет идеальным для заключения брака. В субботу можно задуматься о дополнительных источниках заработка.

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Гороскоп на 28 августа: Скорпион

Оптимизм обеспечит вам хорошее расположение духа. Ваши обаяние и шарм на высоте – вы с легкостью располагаете к себе окружающих. Этот день открывает неожиданные перспективы, которые могут кардинально изменить ситуацию в личной жизни. Хороший день для романтики и флирта.

Гороскоп на 28 августа: Стрелец

Завтра Стрельцы могут отправляться за покупками и побаловать себя долгожданной вещью, на которую давно положили глаз. Особо хорошими будут покупки текстиля, но любое крупное приобретение будет удачным. В личной жизни не спешите принимать решения, хорошенько обдумайте ситуацию.

Гороскоп на 28 августа: Козерог

Сегодня вы можете заменить недостаток любви шоколадом, потому что чувствуете соблазн побаловать себя чем-то хорошим. Это нормально, но ограничьтесь небольшим количеством. Помните, главное - умеренность. Сны накануне – вещие.

Гороскоп на 28 августа: Водолей

В субботу для Водолеев наступил хороший день, чтобы поговорить со своим партнером о назревающих проблемах. Лучше всего задавать прямые вопросы, только так ситуация может проясниться и вы придете к согласию. Не рекомендуется сегодня менять место работы или сферу профессиональной деятельности.

Гороскоп на 28 августа: Рыбы

Завтра Рыбы могут почувствовать, что есть что-то невысказанное, что привносит в вашу совместную жизнь напряжение и неловкость. Попробуйте найти корень проблемы. Будет только хуже, если не говорить об этом. Не будьте слишком эмоциональны, когда поднимаете этот вопрос. Просто спросите, не беспокоит ли что-то вашего партнера и поговорите начистоту.