УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на 26 сентября для всех знаков Зодиака: происки недругов, интриги и неожиданные сюрпризы

25 сентября 2021, 15:00

Кому из знаков следует остерегаться сомнительных знакомств - расскажет гороскоп Главреда

Гороскоп на 26 сентября 2021
Гороскоп на 26 сентября 2021 / ua.depositphotos.com/

В первой половине дня многие представители зодиакального круга могут испытывать беспокойство и тревогу. Это может спровоцировать разногласия и недопонимание. Важно сохранять эмоции под контролем. Уже к вечеру настроение придет в норму и появиться уверенность в собственных силах.

О том, как будут складываться личные отношения знаков зодиака на следующей неделе, читайте в нашем материале: Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: возвращение бывших, свадьба и разрыв отношений.

Гороскоп на 26 сентября 2021: Овен

Уже в начале дня нервная система Овнов будет поддаваться непростым испытаниям. Возможно, вам придется исправлять оплошности других и брать на себя ответственность. Отложите решение финансовых вопросов на другой день, вероятность ошибки велика. Ваше стремление к порядку поможет избежать досадных недоразумений.

Гороскоп на 26 сентября 2021: Телец

Воскресенье станет не самым лучшим днем для общения. Встречи не принесут ожидаемых результатов, как и обсуждение вопросов, связанных с деньгами или имуществом. Если вам нужен совет, обращайтесь только к тем людям, которым доверяете. Остальные лучше пусть остаются в неведении. Энергия сегодняшнего дня поможет вам расправиться с недоброжелателями.

Гороскоп на 26 сентября 2021: Близнецы

Ошеломляющих результатов от работы не стоит ожидать в воскресенье. Однако и проводить день в ничегонеделании тоже не надо. Под лежачий камень вода не течет. Во второй половине дня возможны приятные неожиданности. Не позволяйте вовлекать себя в рискованные авантюры, ничего хорошего они не предвещают.

Реклама

Гороскоп на 26 сентября 2021: Рак

Денек у Раков будет не из легких. Вам придется активно поработать, отбросив лень, и тогда, результаты ваших трудов не заставят себя ждать. Ваша суперсила завтра – возможность реально оценивать сложившуюся ситуацию и извлекать из нее максимум пользы. Хороший день для решения финансовых вопросах и поиска дополнительного заработка.

Читайте такжеЛунный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: семейные проблемы, убытки, воплощение задуманного

Гороскоп на 26 сентября 2021: Лев

В этот день Львы просто будут фонтанировать свежими и оригинальными идеями. Вам удастся решить проблему, которая не давала покоя некоторое время. В воскресение обаяние и притягательность представителей знака на пике. Возможно, начало отношений или романтическое приключение. Вероятны удачные совпадения и неожиданные сюрпризы.

Гороскоп на 26 сентября 2021: Дева

Ответственная и сложная работа в этот день вам будет даваться лучше всего. Удачное стечение обстоятельств поможет завершить важное дело. Также Девам выпадает шанс улучшить свое материальное благосостояние, будь то выгодное предложение сотрудничества или дополнительный заработок. У женщин-Дев повышается риск стать жертвой чужих интриг. Остерегайтесь сомнительных знакомств.

Гороскоп на 26 сентября 2021: Весы

Сконцентрироваться на работе Весам будет трудно. Что-то будет постоянно отвлекать ваше внимание. Из-за этого возможны разногласия с коллегами. Необходимо не поддаваться эмоциям и сгладить острые углы. Проведите вечер в семейном кругу за приятной беседой. Следите за здоровьем, в этот день повышается риск болезней и травм.

Гороскоп на 26 сентября 2021: Скорпион

Этот день Скорпионы смело могут посвятить решению сложных вопросов. Мимо вас не пролетит и муха, настолько вы собранны и сосредоточены – не упускаете ни одну деталь. А вот в личной жизни не все так просто. Возможны разногласия с родственниками и взаимные претензии. Откровенный разговор со своей второй половинкой поможет укрепить отношения.

Читайте такжеГороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недругов

Гороскоп на 26 сентября 2021: Стрелец

В воскресенье события прошлого могут вызвать волнение и тревогу Стрельцов. Вероятно, напомнят о себе ошибки, исправить которые не представляется возможным. Настройтесь на позитивный лад и постарайтесь не обращать внимания на суету вокруг вас. Во второй половине дня дорогие вам люди напомнят о себе хорошими новостями.

Гороскоп на 26 сентября 2021: Козерог

Удачный день для Козерогов. Ваш нестандартный подход к решению проблем увенчается успехом. Вы общительны и обаятельны, однако проявите осторожность с новыми знакомыми. Не стоит доверять тем, кто обещает золотые горы, и брать на себя обязательства, которые могут оказаться непосильными. Звезды советуют умерить траты и отказаться от необязательных покупок.

Гороскоп на 26 сентября 2021: Водолей

В воскресенье Водолеи будут в центре внимания. День пройдет легко, под знаком знакомств и интересного общения. Вы будете удивлять окружающих своими успехами. Во второй половине дня вероятно романтическое знакомство с неожиданным продолжением. Откровенный разговор с возлюбленным поможет обозначить ваши планы на будущее.

Гороскоп на 26 сентября 2021: Рыбы

Тревога, которая будет сопровождать вас в этот день, может помешать выполнению текущих задач. Вы не сможете довести начатое до конца. Рассеянность может стать причиной досадной ошибки. В вопросах личной жизни прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Отправляйтесь в небольшую поездку, это поможет восстановить силы и энергию.

viber
гороскоп 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Могилевская пожаловалась Осадчей на "воровку" Кароль: ответ Тины не заставил себя ждатьМогилевская пожаловалась Осадчей на "воровку" Кароль: ответ Тины не заставил себя ждать Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака: ссоры с близкими, сплетни или неожиданный подарокГороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака: ссоры с близкими, сплетни или неожиданный подарок Шантаж Газпрома из-за СП-2 обрушил рынок газа Европы: в ЕС придумали, как выбраться из капкана РФШантаж Газпрома из-за СП-2 обрушил рынок газа Европы: в ЕС придумали, как выбраться из капкана РФ У Хьюстона проблемы: почему "Слуга народа" пытается отправить Разумкова в отставкуУ Хьюстона проблемы: почему "Слуга народа" пытается отправить Разумкова в отставку Байден потерял доверие к Европе и идет по стопам ТрампаБайден потерял доверие к Европе и идет по стопам Трампа

Последние новости

15:00

Гороскоп на 26 сентября для всех знаков Зодиака: происки недругов, интриги и неожиданные сюрпризы

14:55

"Мы сделаем все возможное": Приходько рассказала о болезни своего шестимесячного сына

14:47

Цены на подсолнечное масло в Украине снова взлетят: названа причина и стоимость Видео

14:20

Усик против Джошуа: украинец выбрал для боя патриотические перчатки и сделал селфи с соперником Видео

14:20

"Надо выбирать другой проект": Джамала и Влада Яма повздорили на "Танцях з зірками" Видео

Реклама
14:05

Год назад под Чугуевом разбился самолет с курсантами: Венедиктова объяснила, почему затянулось дело Видео

13:53

11-летняя девочка выбросилась из окна после разговора с родителями: детали трагедии в Умани

13:11

В России рок-певицу нашли мертвой: девушку задушили

13:04

Джамала откровенно высказалась о конкуренции и дружбе на шоу Танцы со звездами Видео

12:45

На Закарпатье врач послала на чердак пациентку, попросившую отселить ее от COVID-больных Видео

12:30

Сколько будем платить за газ, свет и тепло: в Кабмине озвучили тарифы на новый отопительный сезон

11:59

Поражены 80% легких, пять дней в медикаментозном сне: во Львове от COVID спасают 5-летнюю девочку Видео

11:46

"Смелости пока не хватает": Кулеба открыто заявил, что ООН боится бросить вызов России Видео

11:45

Красный уровень угрозы: Землю ждет череда магнитных бурь Видео

11:37

Финансовый гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: кредиты или денежные поступления

11:29

Холостячка 2: чем запомнился второй эфир и кого Огневич отправила домой

11:10

В Украину идет потепление до +25: синоптик назвал дату Видео

10:43

В МВД предупредили будущих водителей о нововведениях: что изменится в удостоверениях

10:04

12-летний школьник поджег храм на Одесчине и хотел совершить еще одно преступление

10:04

Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака: конфликты или затяжное заболевание Видео

Реклама
09:23

Думала, что семье уже не нужна: спустя 21 год скитаний мать пяти детей решила вернуться домой Видео

09:16

Симптомы коронавируса изменились: врач рассказал, на что жалуются COVID-больные украинцы

08:25

Илон Маск снова свободен: миллиардер расстался с канадской певицей Видео

08:17

Коронавирус в Украине 25 сентября: за сутки - еще более 8 тысяч новых случаев COVID-19 Видео

07:45

Бедным украинцам придется жить еще тяжелее, средний класс тоже заплачет мнение

07:41

Во время карантина зарплаты учителям урезать не будут - Шкарлет

07:10

Россия признает "ЛДНР" и готовит сценарий Абхазии: дипломат раскрыл планы Москвы по Донбассу

06:31

Об очень странном самоубийстве после расстрела в Перми мнение

06:02

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли очень теплые женские шапки необыкновенной красоты Фото Видео

05:28

Визит Зеленского в Москву и "слабость" Украины: эксперт назвал сценарий Путина на переговоры

05:02

Коронавирус все чаще заражает детей: врач рассказал об опасной тенденции в Украине

04:22

Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: возвращение бывших, свадьба и разрыв отношений

03:50

Вегетарианская диета: 6 видов, их особенности и невероятные результаты

03:27

Ученые рассказали, полезны ли молочные продукты для сердца

03:02

Украинцы по-новому заплатят за коммуналку: главные изменения и сроки

02:16

Какая диета поможет обуздать высокое давление - ответ ученых Видео

01:45

Бывший муж Ани Лорак снова женится: новая пассия показала кольцо с бриллиантом

01:18

Эти продукты помогут восстановить волосы: обязательно включите их в свой рацион

00:51

Магнитная буря в сентябре 2021: мощный взрыв на Солнце нанесет опасный метеоудар Видео

00:32

Как связаны сон и мигрень - ответ ученых

Реклама
00:00

Установлен условный портрет, рост и вес: в МВД сообщили о нескольких нападавших на авто Шефира

24 сентября, пятница
23:33

Топ-семь продуктов, которые помогут улучшить сон осенью

23:16

Бил по лицу и разбил нос: 11-летний школьник набросился с кулаками на родную бабушку в Днепре

22:43

Мама лечилась дома — пила чаи и витамины: подробности смерти новорожденного на Прикарпатье

22:12

Расстрел авто Шефира: ФБР взялось за покушение на помощника Зеленского Видео

22:10

"Мама постанывала, а я рыдала": пережившая детскую травму Полякова излила душу Ефросининой

21:30

В МОЗ предложили украинцам на себе испытать новые лекарства от коронавируса

21:06

Штамм Дельта станет последним: американский ученый рассказал, когда "угаснет" коронавирус

20:55

Вакцинация от коронавируса: названа детская группа риска, у которой могут быть проблемы с сердцем Видео

20:48

В Украине с октября вводят новый тариф на газ: кто и сколько будет платить Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять