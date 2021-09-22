УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на 23 сентября для всех знаков Зодиака: недруги, опасность пожара и вероятность зачатия

22 сентября 2021, 15:00

Кому из знаков стоит ожидать денежных поступлений - расскажет гороскоп Главреда

Гороскоп на 23 сентября 2021
Гороскоп на 23 сентября 2021 /ua.depositphotos.com/

В четверг лучше всего направить фокус внимания на занятия, которые требуют конкретики и точности. Избегайте споров и конфликтных ситуаций – победителем из них выйти не удастся, как и отстоять свою точку зрения.

О том, кому Амур подарит свои стрелы, читайте в нашем материале: Любовный гороскоп на неделю 20-26 сентября: обман, успех в любви, удачный день для свадьбы.

Гороскоп на 23 сентября: Овен

День будет держать Овнов в напряжении, однако вы совершенно не почувствуете усталости. Вы с энтузиазмом выполняете свою работу. Дополнительный доход может принести работа за компьютером. Хороший день для того, чтобы распланировать цели на будущее и разобраться чем вы действительно хотите заниматься.

Гороскоп на 23 сентября: Телец

День благоволит встречам с друзьями. В их компании вы можете полностью расслабиться и выкинуть из головы навязчивые мысли. Интересные беседы и любимое времяпровождение напитают вас жизненной энергией. Благотворительность завтрашнего дня окупится в будущем.

Гороскоп на 23 сентября: Близнецы

В голове у Близнецов роятся замечательные идеи. Их настолько много, что мозг не всегда успевает обрабатывать информацию. Прислушайтесь к советам коллег, друзей и родственников, они могут оказаться полезными. Возможно, завтра вы наконец-то помиритесь с близким вам человеком после долгой ссоры.

Реклама

Гороскоп на 23 сентября: Рак

Не самый лучший день для общения с окружающими. В профессиональной деятельности – лучшим решением будет индивидуальная работа. Проявите изобретательность, и тогда даже самая рутинная работа засияет новыми красками. В личной жизни возможны ссоры и размолвки с возлюбленными. Проведите вечер за любимым делом.

Читайте такжеГороскоп 2022: астрологи назвали главных счастливчиков года

Гороскоп на 23 сентября: Лев

Использование новейших технологий для увеличения вашего дохода может занять ваше время и силы в этот день. Будьте готовы обрабатывать большие объемы информации и не торопитесь, принимая решения. Во второй половине дня ваши недруги напомнят о себе. Возрастает риск пожара – будьте осторожны.

Гороскоп на 23 сентября: Дева

В четверг Девам следует немного ослабить деловую хватку и подумать об отдыхе. Небольшое путешествие – то что вам сейчас необходимо больше всего. Что бы вы ни хотели сделать, вам лучше начать строить серьезные планы. Хороший день для общения. Вероятность зачать ребенка повышается.

О том, как правильно рассчитать день овуляции, читайте в нашем материале: Календарь овуляции: как вычислить благоприятные дни для зачатия ребенка.

Гороскоп на 23 сентября: Весы

Завтра Весы почувствуют непреодолимое желание к изучению нового. Это может быть астрология или психология. Вы также можете встретить некоторых интересных новых людей, которые могут быть немного странными, но, тем не менее, могут стать близкими друзьями. В профессиональной сфере завтра лучше воздержаться от встреч и переговоров.

Гороскоп на 23 сентября: Скорпион

Будьте готовы к тому, что этот день вам придется провести в общении. Это могут быть как дружеские посиделки, так и посещение светских мероприятий. Вы, вероятно, найдете этот день интересным, интересным и приятным. Повышается возможность встретить человека, с которым вы захотите связать свою судьбу.

Читайте такжеГороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недругов

Гороскоп на 23 сентября: Стрелец

Этот день пройдет под знаком мудрости и справедливости. Звезды предупреждают, что завтра крайне нежелательно отказывать в просьбах и проявлять жадность. Проявите милосердие, и оно окупится сторицей. Не стоит заваливать себя работой, чрезмерное напряжение может спровоцировать проблемы со здоровьем.

Гороскоп на 23 сентября: Козерог

Энергия дня обеспечит Козерогам оптимистическое настроение и зарядит энтузиазмом. Ваш разум может перескакивать с возможных творческих проектов на философию, путешествия, далекие места, и вы можете рассматривать все это как центр потенциальной будущей деятельности. Возможно романтическое знакомство, однако не спешите записывать вашего поклонника в спутники жизни. Развлекайтесь беззаботно и время покажет.

Гороскоп на 23 сентября: Водолей

День, который может привнести в вашу жизнь новые знакомства. Они могут перерасти в крепкую дружбу. Благоприятно расчистить пространство вокруг себя – займитесь наконец генеральной уборкой. Удачными будут и покупки, в том числе и крупные.

Гороскоп на 23 сентября: Рыбы

В первой половине дня займитесь решением деловых проблем. Возможны крупные денежные поступления или получение гонораров. Вы можете оказаться во власти сильных эмоций, но важно контролировать свой действия и поступки. Вечер проведите в приятной дружеской компании.

viber
гороскоп 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украина задубнет под арктическим циклоном: синоптик назвал дату резкого потепленияУкраина задубнет под арктическим циклоном: синоптик назвал дату резкого потепления В моду на осень-зиму 2021 2022 пришли очень теплые свитера с принтами удивительной красотыВ моду на осень-зиму 2021 2022 пришли очень теплые свитера с принтами удивительной красоты Стрельба в Перми: устроивший бойню в вузе студент умер в реанимации – СМИСтрельба в Перми: устроивший бойню в вузе студент умер в реанимации – СМИ Рак: назван здоровый напиток, повышающий риск развития всех видов ракаРак: назван здоровый напиток, повышающий риск развития всех видов рака Украина шагнула в "красную зону" по динамике COVID-госпитализаций — МинздравУкраина шагнула в "красную зону" по динамике COVID-госпитализаций — Минздрав

Последние новости

15:00

Гороскоп на 23 сентября для всех знаков Зодиака: недруги, опасность пожара и вероятность зачатия

14:39

"Скорую ловили прямо на дороге": Шефир впервые прокомментировал покушение и назвал вероятный мотив Видео

14:29

"Это слабость, но ответ будет сильным": Зеленский пригрозил ударом за покушение на Шефира Видео

14:28

Толпы полиции и рыщущий в небе вертолет: как выглядит место покушения на Шефира Фото Видео

14:25

Выпадают волосы: врачи назвали упражнение, которое может помочь Видео

Реклама
14:21

Украина признала незаконными выборы в Госдуму РФ Видео

13:59

"Лучше, чем в Нью-Йорке": Зеленский похвастался украинскими дорогами в США

13:53

"Бизнес на крови": шоумен Кондратюк потребовал у Зеленского запретить выступления звёзд РФ в Украине

13:36

Попытка запугать Зеленского? Все, что известно о покушении на Шефира в Лесниках

13:34

Удар США по РФ и СП-2: Украина получит 300$ млн, вытеснив Пекин с Москвой из бизнеса с Вашингтоном

13:14

"Заказчики" и "приспешники" не избегут наказания: Зеленский готовит заявление о покушении на Шефира Видео

13:11

По программе Зеленского открыли 100 "активных парков", еще 500 - до конца года

13:05

В Украине появился сервис, который будет помогать находить пропавших детей Видео

13:05

К чему снятся роды: толкование сна

12:57

"Расстрел людей - это прикольно": бывшая подружка "пермского стрелка" рассказала об их отношениях Видео

12:56

"Засада была в лесу через дорогу": в "Слуге народа" выдвинули три версии покушения на Шефира

12:55

Суд снял уголовную ответственность с известного антимайдановца "Топаза"

12:46

Вакцинация в Украине: Голубовская рассказала, кому можно повременить с прививкой

12:42

Более десятка выстрелов и попытка убийства: у Зеленского сделали заявление о покушении на Шефира

12:26

8 марта и 1 мая не отменят: в Минкульте объяснили нюансы нового проекта закона

Реклама
12:24

"В этом даже не хоронят": дизайнер рассказал, что точно не стоит носить в сезоне осень-зима 2021 Видео

12:21

Шефир в шоковом состоянии, его отвезли в безопасное место - Арахамия

12:07

82% украинцев заметили, как улучшились дороги за время "Большой стройки" Зеленского – опрос

11:50

Осеннее равноденствие 2021: дата и особенности дня, что нельзя делать

11:46

Покушение на Шефира: в МВД начали спецоперацию и сообщили новые подробности

11:36

Врач объяснила, какой вакциной от COVID-19 лучше всего уколоться

11:13

Подробности покушения на Шефира: стреляли из автомата, водитель получил три пули

10:57

Юной модели из Каменского, которая сожгла флаг Украины, грозит до трех лет в тюрьме Видео

10:55

Вспомнила о дочке через 3 месяца: украинка требует вернуть ребенка, которого бросила в роддоме Видео

10:45

День ангела в октябре 2021 по церковному календарю: кто отмечает именины

10:28

Искромсал топором: под Днепром мужчину жестоко убил мать пятерых детей

10:26

Зима не за горами, она уже в горах: Карпаты завалило снегом, ударил мороз

10:23

Православный календарь на октябрь 2021: какие церковные праздники ждут украинцев

10:21

Санузел только для работников метрополитена: мужчине пришлось справлять нужду прямо на станции

10:04

Две уникальные операции за день: во Львове медики провели трансплантацию сердца и легких

09:52

Влад Яма трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы: Лилиана вспомнила о рассеченной брове

09:27

В Ивано-Франковске мэр пообещал миллион той школе, где вакцинируются от COVID-19 все сотрудники

09:15

В Киеве 17-летняя девушка чуть не прыгнула с балкона на 25 этаже: коп спас ее в последние секунды Видео

09:00

Имя Анна: значение, судьба и совместимость с другими именами

09:00

Холодная война, демарш Франции в НАТО и союз Китая с Афганистаном: чем миру грозит AUKUS

Реклама
08:56

Гороскоп на 22 сентября для всех знаков Зодиака: успех во всем или риск травм и простуды Видео

08:29

В США умер актер-звезда сериала Секс в большом городе

08:26

Коронавирус в Украине: за сутки выявили почти 7 тысяч новых COVID-зараженных Видео

07:50

Разумков и Зеленский спешат окончательно выяснить свои отношения мнение

07:42

Зеленский пообещал украинцам в США ввести двойное гражданство Видео

07:19

Зеленский в Нью-Йорке провел ряд важных встреч: с кем и о чем договорился Видео

06:43

"Это не мой флаг": под Днепром девушка сожгла символ Украины под хохот друзей Видео

06:15

У Хьюстона проблемы: почему "Слуга народа" пытается отправить Разумкова в отставку мнение

05:40

Астролог рассказала, что нельзя делать каждому знаку Зодиака в день осеннего равноденствия Видео

04:57

Гороскоп 2022: астрологи назвали главных счастливчиков года Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять