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Гороскоп на 2022 год для Весов: денежный достаток, крутой поворот в отношениях и лучшие дни

7 декабря 2021, 20:37

Карьерные амбиции, крепкая дружба и отношения с влиятельным человеком - что 2022 год приготовил для Весов.

Гороскоп на 2022 год Весы
Гороскоп на 2022 год Весы / depositphotos.com/

В 2022 году представители знака стихии Воздуха будут больше сосредоточены на укреплении материального положения. Получится рассчитаться с долгами и кредитами и совершить крупное приобретение.

О том, кому китайский гороскоп обещает удачу, благополучие и крепкое здоровье, читайте в нашем материале: Восточный гороскоп 2022: кого из знаков ожидает невероятная удача в год Тигра.

Гороскоп на 2022 год для Весов

В наступающем году Весам необходимо заглянуть вглубь себя и разобраться со своими истинными желаниями. Ваша уверенность в себе повысится, а возросшие амбиции помогут достичь больших профессиональных успехов. Активность и инициативность становятся залогом роста материального достатка.

В 2022 году Весам нужно быть осторожными с обещаниями. Всегда рассчитывайте свои возможности. Не исключено, что отношения с начальством будут не из легких, однако это не должно напугать вас. В вашем окружении вскоре появится человек, который разделяет ваши взгляды на жизнь. Вас будет связывать крепкая дружба.

Звезды советуют представителям воздушного знака расписать подробный план и следовать ему, несмотря на сложности и неурядицы, которые могут возникнуть на пути. Обязательные пункты плана полноценный отдых, путешествия и встречи с близкими друзьями и единомышленниками.

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Гороскоп на 2022 год – Весы-женщина

В наступающем году "воздушных" женщин ожидают приятные перемены в жизни. Вы будете решительно отстаивать свою точку зрения и сможете добиться желаемого, заручившись поддержкой Черного Водяного Тигра.

В первые шесть месяцев Весам будет чрезвычайно важно чувствовать поддержку самых близких людей и друзей. Уже с января вас могут поджидать самые разнообразные события и не все из разряда приятных. В самых трудных моментах прислушивайтесь к интуиции, она поможет выбрать правильное решение.

С июня по ноябрь влияние Сатурна заставит пересмотреть свои траты, увеличит мотивацию и поможет стать более дисциплинированными. В этот период ваш авторитет может укрепиться, а с ним прийти новая должность и повышение материального благосостояния.

Гороскоп на 2022 год – Весы-мужчина

Несмотря на трудности, которые выпадут на долю представителей знака в этом году, мужчины знака стихии Воздуха будут упорно идти к успеху. Такие целеустремленность и упорство будут вознаграждены – вас ждет стремительный карьерный рывок и укрепление финансового положения.

Реализовать задуманное получиться в период с января по июнь. Однако это будет непросто. Самый трудный период на долю Весов выпадает на средину весны и начало лета.

Влияние Юпитера поможет мужчинам обзавестись полезными знакомствами и связями, а Марс будет способствовать в достижении желаемого без конфликтов.

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Финансовый гороскоп Весы на 2022 год

В начале года Весам придется несладко. Вам предстоит грамотно распределять силы и время, чтобы достичь успеха и обойти конкурентов. В этот период беспечность и легкомыслие могут навредить профессиональной деятельности.

Ваши амбиции и посягание на роль лидера могут испортить отношения с коллегами и начальством. Такое поведение в мае может привести к серьезному конфликту и потере не только работы, но и репутации. Гибкость и дипломатичность в общении с окружающими – залог вашего профессионального успеха.

Финансовое положение будет радовать стабильностью до 2023 года. Вы сможете грамотно распорядиться денежными средствами, не растрачивая их на ненужные вещи.

Любовный гороскоп 2022 – Весы

Звезды рекомендуют Весам в наступающем году иногда отвлекаться от работы и уделять внимание личной жизни. Тем более что у вас в год Тигра есть все шансы познакомиться с влиятельным человеком и построить крепкие отношения. Эта судьбоносная встреча может произойти в деловых кругах: на корпоративе, специализированном мероприятии, конференции. Не исключено, что вы воссоединитесь с человеком из прошлого и дадите вашим отношениям еще один шанс.

Семейные Весы большое внимание будут уделять вопросам материального характера. Не исключено повышение заработной платы супруга и это поможет сделать отношения качественней и укрепить связь. Не исключены крутые повороты в супружеских отношениях и чтобы вернуть былую страсть придется приложить немало усилий.

Лучшие дни для Весов в 2022 году

  • январь - 2, 10, 25.
  • февраль - 6, 16, 21.
  • март - 2, 18, 31.
  • апрель - 4, 16, 30.
  • май - 6, 20, 30.
  • июнь - 9, 18, 30.
  • июль - 5, 19, 30.
  • август - 1, 13, 29.
  • сентябрь - 3, 16, 28.
  • октябрь - 3, 18, 27.
  • ноябрь - 3, 21, 27.
  • декабрь - 1, 14, 27.

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