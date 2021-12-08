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Гороскоп на 2022 год для Скорпиона: увеличение доходов, долгожданное предложение и лучшие дни

8 декабря 2021, 15:37

Кардинальные изменения, дополнительный заработок или риск махинаций - что ждет Скорпионов в 2022 году.

Гороскоп 2022 скорпион
Гороскоп на 2022 год Скорпион / depositphotos.com/

Год Черного Водяного Тигра принесет в жизнь представителей знака стихии Воды невероятные изменения в каждой жизненной сфере. Скорпионы будут нацелены на партнерство и смогут встретить свою вторую половинку или заключить выгодные деловые контракты.

О том, что в наступающем году сулит представителям зодиакального круга Бык, читайте в нашем материале: Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастье.

Гороскоп на 2022 год Скорпион

В 2022 году Скорпионы не будут противиться изменениям, которые стремительно входят в их жизнь. Такие перемены заставят представителей знака по-другому взглянуть на привычные вещи и пересмотреть взгляды на жизнь, цели и приоритеты.

Вы больше не будете закрывать глаза на вещи, которые вас не устраивают и твердо отстаивать свою точку зрения. Вы почувствуете желание роста и развития, не исключены смена места работы или деятельности. Много времени Скорпионы будут уделять внешнему виду – посещение спортзала, изменение прически и стиля одежды.

Самые успешные месяцы для Скорпионов – январь, март, апрель. А вот воздержаться от рисковых мероприятий и вообще снизить активность звезды советуют в августе и начале октября. В этот период стоит отдохнуть от работы и отправиться в отпуск.

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Гороскоп на 2022 год – Скорпион-женщина

Черный Водяной Тигр зарядит представительниц водяного знака уверенностью в себе и собственных силах. Вы сможете поставить цели, и идти в направлении мечты не замечая преград.

2022 год станет периодом, когда женщины смогут расширить свой круг интересов. Не исключены интересные знакомства, многие из которых будут еще и полезными. Кроме того, в вас может пробудиться желание к обучению. Не стоит игнорировать его, ведь полученные знания пригодятся в будущем.

Во второй половине года финансовое положение Скорпионов укрепиться. Летом необходимо определить для себя приоритетное направление и вкладывать в него все силы, не распыляясь на второстепенные задачи. В личной жизни не исключено знакомство, которое перерастет в серьезные отношения.

Гороскоп на 2022 год – Скорпион-мужчина

В 2022 году мужчины Скорпионы будут идти к своим целям, продумывая каждый шаг. Умение держать в секрете ваши планы может сыграть на руку. У вас будет козырь в рукаве, который поможет оставить конкурентов далеко позади.

Под влиянием Урана в Тельце представители знака могут почувствовать, что рутинная работа начала утомлять. Нестандартные решения помогут найти дополнительные источники заработка и укрепить материальное положение.

Звезды предупреждают Скорпионов, что 2022 год не самый лучший для масштабных начинаний. Лучше сконцентрироваться на текущих проектах и довести их до конца.

В период с марта по июнь с осторожностью относитесь к заманчивым предложениям, они могут оказаться не такими уж выгодными. В конце лета возможен конфликт с руководством.

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Финансовый гороскоп Скорпион на 2022

Расслабиться в год Тигра не получится, как бы этого ни хотелось. Скорпионы большую часть времени будут уделять работе. Однако у каждого будет стимул и возможности, чтобы проявить себя по максимуму. Результаты не заставят себя ждать – не исключено повышение по карьерной лестнице или значительное увеличение дохода.

Финансовое положение Скорпионов порадует стабильностью. Средств будет хватать не только на самое необходимое, но также на отдых и развлечения. Вы сможете побаловать себя крупной покупкой или выгодно вложить средства в прибыльный проект.

Самые выгодные предложения дополнительного заработка стоит ожидать в в апреле и мае. А вот уже осенью к любым предложениям стоит относиться настороженно – повышается риск стать жертвой обмана и махинаций.

Любовный гороскоп на 2022 год – Скорпион

Свободным представителям знака стихии Воды приятных перемен в личной жизни стоит ожидать уже весной. Не исключено встреча с человеком, который сможет привнести в вашу жизнь яркие краски и положительные эмоции.

С самого начала года Юпитер обоснуется в Рыбах и будет подталкивать Скорпионов к романтическим отношениям. В 2022 году вы можете почувствовать желание перейти на более серьезный уровень отношений – возможны, как и официальное оформление отношений, так и переезд в совместное жилье с партнером.

Шансы получить предложение руки и сердца повышаются у тех Скорпионов, чьи отношения начались до 2022 года. Тому, кто начал отношения недавно, нужно присмотреться друг к другу и проверить свои чувства.

Лучшие дни для Скорпионов в 2022 году

январь - 1, 10, 20.

февраль - 2, 6, 16.

март - 3, 5, 15.

апрель - 2, 18, 29.

май - 4, 9, 27.

июнь - 5, 9, 23.

июль - 3, 20, 30.

август - 14, 16, 26.

сентябрь - 3, 14, 22.

октябрь - 10, 12, 19.

ноябрь - 3, 9, 12.

декабрь - 4, 9, 31.

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