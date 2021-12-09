Гороскоп на 2022 год для Рыб: сказочная любовь, увеличение доходов и лучшие дни

Гороскоп на 2022 год Рыбы / depositphotos.com/

2022 год принесет Рыбам новые перспективы, бесценный опыт и интересные знакомства, которые изменят вашу жизнь. Перед вами откроются новые заманчивые перспективы, важно вовремя их заметить.

О том, кому Бык обеспечит везение и успех во всех начинаниях, читайте в нашем материале: Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастье.

Гороскоп на 2022 год – Рыбы

В 2022 году немаловажное значение для Рыб будет общение и установление связей и контактов. Не стоит замыкаться в себе, наоборот, расширение социальных связей поможет привнести в жизнь разнообразие и наполнить ее интересными событиями.

Удачно в наступающем году будет развиваться и карьера Рыб. Вы сможете перешагнуть на желаемую ступеньку профессионального роста, получить солидную прибавку к жалованию, а то и вовсе изменить направление деятельности и заняться чем-то для вас новым.

Благоприятным в этом году станет изучение иностранных языков. Это умение непременно пригодится в профессиональной деятельности и поможет расширить деловые контакты. Впрочем, любой новый навык сможет значительно расширить перспективы.

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Гороскоп на 2022 год – Рыбы-женщина

В 2022 году женщинам необходимо чаще прислушиваться к подсказкам своего внутреннего голоса. Ваша интуиция набирает силу, и вы чаще сможете находить правильное решение через вещие сны.

Уже с самого начала года одним из приоритетов для вас становиться профессиональная деятельность. Ваше трудолюбие, целеустремленность и самоотдача общему делу обеспечивают приятные результаты – повышение заработной платы или продвижение по карьерной лестнице.

Во второй половине года вы чаще будете советоваться с близкими друзьями и родственниками. Однако, не исключено, что под влиянием импульса решитесь на безумный поступок о котором пожалеете. Все важные решения стоит отложить до конца года.

Гороскоп на 2022 год – Рыбы-мужчина

Мужчины водного знака в 2022 году будут стараться обеспечить финансовую стабильность, но при этом не забывая о личной жизни.

Чтобы не расходовать силы и энергию понапрасну, лучшей тактикой для вас станет разделение одной серьезной задачи на несколько этапов. Во втором полугодии энергии прибавиться и это поможет увеличить производительность. С июня по октябрь ваши действия будут наиболее результативными.

В первой половине года вы можете испытать сильные чувства. Страсть нахлынет на вас нежданно негаданно, и такой непредсказуемый коктейль эмоций может толкать вас на необдуманные поступки.

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Финансовый гороскоп 2022 – Рыбы

Наиболее благоприятный для деловой активности период – с февраля по июнь. В это время можно заниматься и поисками нового места работы и дополнительных источников заработка.

В начале июня появляется возможность расширить деловые контакты и завести интересные знакомства. Не исключено, что количество деловых поездок увеличится. Если в первом полугодии для того, чтобы достичь успеха нужно было хорошенько потрудится, то уже во втором можно наблюдать как ваши способности и таланты работают на вас.

Большого успеха могут достичь представители знака творческих профессий. Вы сможете проявить себя по максимуму и заявить о своих талантах.

Любовный гороскоп 2022 – Рыбы

Рыбы готовы влюбиться, однако звезды советуют знаку соблюдать разумный баланс. Растворяясь в чувствах, можно утратить чувство меры. А это непременно не лучшим образом отразится на других сферах.

Романтические свидания ждут Рыб уже в начале года. В апреле не стоит торопить события, чтобы не отпугнуть чрезмерной инициативой поклонников.

Гороскоп советует Рыбам присмотреться к симпатичным коллегам. Возможно, среди них есть тот, которые сможет заставить ваше сердце забиться чаще.

Наилучшие дни для Рыб в 2022 году

Январь - 1, 7, 14.

Февраль - 2, 14, 23.

Март - 8, 15, 19.

Апрель - 6, 12, 16.

Май - 3, 22, 31.

Июнь - 4, 18, 29.

Июль - 7, 12, 24.

Август - 3, 12, 21.

Сентябрь - 8, 17, 26.

Октябрь - 5, 19, 28.

Ноябрь - 2, 10, 29.

Декабрь - 14, 30, 31.

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