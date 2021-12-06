Гороскоп на 2022 год для Раков: денежное вознаграждение, пополнение в семействе и лучшие дни

Гороскоп на 2022 год Рак / depositphotos.com/

2022 год открывает перед Раками множество захватывающих возможностей, которые важно не упустить. Кардинальные перемены могут затронуть практически каждую сферу жизни – только успевай под них подстраиваться! Представителей водной стихии ждут профессиональные успехи, которые обеспечат финансовую стабильность.

О том, что в наступающем году нам приготовил Бык и кому он благоволит, читайте в нашем материале: Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастье.

Гороскоп 2022 – Рак

2022 год благоприятствует любым переменам в жизни Раков. Можно решаться даже на самые кардинальные: переезд, смена работы или сферы деятельности. Активный и деятельный Черный Водяной Тигр любит решительных и смелых и если вы осмелитесь на изменения удача непременно вам улыбнется.

В профессиональной деятельности не будет отбоя от интересных и выгодных предложений. Коммуникационные навыки Раков на высоте – вы можете подписывать успешные контракты и привлекать деловых партнеров на свою сторону.

В новом году Ракам необходимо провести ревизию своего окружения и распрощаться с теми связями, которые себя изжили. Не стоит цепляться за прошлое, пытаясь сохранить мертвый груз отношений.

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В этом году Раки могут стать родителями или бабушкой и дедушкой! Взрослые дети могут удивить вас масштабными переменами.

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Гороскоп на 2022 год – Рак-женщина

В первом полугодии основной фокус внимания Раков будет сосредоточен на решении семейных вопросов и укреплении отношений. Однако уже с июля по декабрь на первый план выходят вопросы материального характера.

Зимой представительницам водной стихии придется заниматься укреплением отношений с партнером. Для того, чтобы найти взаимопонимание нужно прислушиваться к желаниям возлюбленного и контролировать эмоции. Весной также будьте дипломатичны и не провоцируйте конфликтов.

Лето – наиболее благоприятный период, чтобы проявить свои профессиональные навыки. В этот период обязанностей будет больше обычного, однако вы почувствуете отдачу, как на своем кошельке, так и повышением по служебной лестнице.

Гороскоп на 2022 год – Рак-мужчина

Ракам-мужчинам 2022 год предоставляет небывалые возможности укрепить свое финансовое положение. Для того, чтобы улучшить благосостояние не стоит уповать на судьбу и счастливый случай, всего можно добиться, проявив максимальную активность.

С самого начала года и по май Ракам будет покровительствовать Юпитер – планета Большого счастья. В этот период упорный честный труд поможет достичь материальной стабильности.

А вот в личной жизни Раков ситуация будет непростая. Под действием планеты Уран, представители знака будут испытывать желание свободы.

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Финансовый гороскоп на 2022 год – Рак

2022 год станет для представителей знака периодом решения финансовых проблем. Ваш фокус внимания – на вопросах карьерного роста и повышения профессионализма.

Уже в январе может поступить выгодное предложение, которое заставить вас сменить работу. До начала весны необходимо завершить все начатые проекты, а уже в мае можно рассчитывать на солидное денежное вознаграждение.

В октябре и до конца года придется максимально поработать. Но результаты ваших упорных трудов, несомненно, будут вознаграждены повышением заработной платы или карьерным ростом.

Любовный гороскоп 2022 – Рак

Любовная сфера Раков в 2022 году будет не в приоритете. В январе, июне и средине июля вероятны романтические знакомства, однако на серьезное продолжение рассчитывать не приходится.

Звезды предупреждают Раков, которые следующий год посвящают вопросам карьеры. Ваш деловой партнер может оказать неоценимую помощь, и не исключено, что вы примете чувство благодарности за романтическую привязанность. О служебном романе можно и не мечтать, эти чувства будут неразделенными.

Лучшие дни для Раков в 2022 году

январь - 5, 15, 24.

февраль - 2, 11, 20.

март - 1, 10, 28.

апрель - 6, 16, 25.

май - 4, 14, 29.

июнь - 1, 12, 29.

июль - 8, 18, 26.

август - 5, 17, 23.

сентябрь - 2, 10, 20.

октябрь - 8, 17, 27.

ноябрь - 5, 9, 24.

декабрь - 12, 21, 31.