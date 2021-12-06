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Гороскоп на 2022 год для Льва: невероятное везение, удачное замужество и лучшие дни

6 декабря 2021, 20:37

Неожиданные встречи, успех в работе или повышение авторитета - что ждет Львов в наступающем 2022 году.

Гороскоп
Гороскоп на 2022 год Лев / depositphotos.com/

Представителям знака стихии Огня Новый год 2022 принесет возможности изменить свою жизнь к лучшему, достичь профессиональных высот и укрепить финансовое положение. Важно только не упираться эти переменам, а решительно их принимать.

О том, что в наступающем году пророчит китайский гороскоп и кому из знаков удастся подружиться с фортуной, читайте в нашем материале: Восточный гороскоп 2022: кого из знаков ожидает невероятная удача в год Тигра.

Гороскоп на 2022 год для Льва

В год Тигра у Львов наступает момент, когда они смогут реализовать свой накопленный опыт по максимуму. Представителям огненного знака удастся разрешить трудные проблемы и привнести гармонию во все важные жизненные сферы.

Звезды сулят вам необыкновенную удачу в апреле. Однако важно замечать каждую мелочь и вовремя воспользоваться подсказками судьбы. В какой сфере вам повезет больше всего – узнаете походу дела. Удачное замужество, большой куш или успехи в работе – судьба не поскупится на подарки.

2022 год будет периодом социально активности для Львов. Это поможет им укрепить свой авторитет в обществе. Не исключена высокая должность и повышение заработной платы.

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Новый год 2022 может принести и приятные изменения в личной жизни: покупка нового жилья, замужество или даже переезд в другую страну. Возможно, представители знака станут обладателями наследства.

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Гороскоп 2022 – Лев-женщина

Представительницы огненной стихии в 2022 году немного смягчат свой нрав, станут больше прислушиваться к своим истинным желаниям и чаще в принятии решений руководствоваться женской мудростью. В то же время в наступающем году возрастает стремление к независимости и материальной стабильности.

Юпитер, который обоснуется в созвездии Рыб до средины мая, усилит интерес женщин к психологии и творчеству. Это благоприятный период, чтобы проявить свое творческое начало и попробовать что-то новое. С начала лета по октябрь Юпитер в Овне обеспечит вам удачу и повышенное внимание окружающих.

С апреля до декабря в созвездии Рака поселится Черная Луна. Такое расположение планет может провоцировать Львов на необдуманные поступки. Может возрасти неуверенность в собственных силах или, наоборот, самооценка необоснованно достигнет небес.

В январе-феврале женщины могут научиться полезному и интересному хобби, а в мае и августе отправиться в увлекательное путешествие.

Гороскоп на 2022 год – Лев-мужчина

Гороскоп 2022 для Львов обещает успех в профессиональной деятельности, укрепление авторитета и признания ваших достоинств. В первые шесть месяцев года работы будет невпроворот и вероятно, Львов ждут частые командировки.

В период с мая по июль представителям огненного знака выпадает возможность подняться по социальной лестнице. Это будет возможно при условии, что вы занимаетесь делом, которое приносит вам удовольствие.

В январе, феврале и в период с августа по декабрь прислушивайтесь к интуиции, она не подведет и поможет принимать правильные решения.

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Финансовый гороскоп Лев - 2022

Сразу же после новогодних праздников Львам активно нужно включаться в работу. Звезды сулят успех и улучшение финансового положения тем, кто сможет закончить все начатые проекты до начала весны.

Влияние Нептуна на материальное положение Львов будет ощутимым. Не исключены, как и большие убытки, так и солидная прибыль. Лучшим способом сохранить материальную стабильность станет экономия средств.

Подписывая любые документы, касаемо финансовых вопросов и сотрудничества будьте предельно внимательны. Возможны обман и махинации со стороны партнеров.

Любовный гороскоп 2022 – Лев

Гороскоп 2022 обещает Львам успех в делах любовных. Особенно, это касается прекрасной половины человечества. Свободным Львам удастся встретить своего идеального партнера, с которым они захотят связать свою жизнь. Возможно, эти отношения приведут к свадьбе. Однако звезды предупреждают Львов, которые были в браке, не спешить с официальным оформлением отношений в 2022 году.

Возможно судьбоносное знакомство за рубежом или через интернет. Силе вашего обаяния невозможно противиться даже на расстоянии. Интересные знакомства с близкими по духу людьми помогут усилить вашу самооценку.

А вот семейным Львам захочется больше независимости. Такая ситуация может спровоцировать приступы ревности второй половинки. Крупные ссоры между супругами возможны в январе, феврале и в начале ноября. Больше времени с партнером, откровенные разговоры и общий досуг помогут восстановить взаимопонимание.

Гороскоп на 2022 год Львам – лучшие дни

  • январь - 1, 11, 29.
  • февраль - 9, 15, 23.
  • март - 1, 3, 21.
  • апрель - 12, 20, 27.
  • май - 4, 6, 31.
  • июнь - 6, 17, 29.
  • июль - 6, 9, 24.
  • август - 9, 15, 21.
  • сентябрь - 3, 7, 13.
  • октябрь - 11, 25, 28.
  • ноябрь - 4, 12, 27.
  • декабрь - 1, 11, 29.

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