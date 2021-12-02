Гороскоп на 2022 год для Близнецов: разоблачение секретов, счастливый случай и лучшие дни

Гороскоп на 2022 год Близнецы / depositphotos.com/

Представители воздушной стихии в 2022 году могут рассчитывать на то, что многие идеи даже самые смелые могут осуществиться без особых усилий. Но подарив вашим планам такой головокружительный успех, судьба может отвернуться от вас в делах любовных и послать безответные чувства.

О том, как будет складываться наступающий год для представительниц прекрасного пола, читайте в нашем материале: Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак.

Гороскоп 2022 – Близнецы

Новый год 2022 для Близнецов должен стать временем, когда большую часть внимания займет работа. В вашей профессиональной деятельности наступает решающий этап, если вам удастся его преодолеть, вы сможете достичь успеха.

В самом начале года – в январе Близнецы будут полностью поглощены вопросами личной жизни. Новые знакомства будут наполнены романтикой и страстью. Уже в феврале Близнецы смогут отправиться в путешествие или заняться самообразованием. Период с марта по апрель – открывает перед знаком перспективы карьерного роста. Важно уметь работать в команде и не бояться брать на себя ответственность.

Летнее время – отличный период, чтобы раскрывать новые грани своих талантов. В июле не исключены солидные денежные поступления, которые поправят материальное положение. В августе представителям знака можно завязывать полезные знакомства.

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В сентябре Близнецы не заскучают – от поклонников не будет отбоя, но уже октябрь и ноябрь придется посвятить работе.

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Гороскоп 2022 – Близнецы-женщина

2022 год для представительниц прекрасного пола станет годом новых возможностей и поиска неизведанных сторон своей личности. Год Тигра станет для вас периодом, наполненным интересными событиями. Звезды предупреждают, что чрезмерные амбиции и гордыня могут обернуться серьезными последствиями.

В первой половине года безответная любовь может больно ранить ваши чувства. Однако шанс встретить надежного человека и построить с ним крепкие отношения появляется летом и в начале осени.

Сидеть без работы вам не доведется. Наоборот, обязанностей прибавится и от того как вы с ними справляетесь, будет зависеть карьерные успехи. Проявляйте инициативу и будьте активным участником – это обеспечит вам продвижение по службе.

Финансовые успехи в средине лета могут пробудить вашего внутреннего транжиру. Гороскоп советует задуматься о более рациональном вложении денег.

Гороскоп на 2022 год – Близнецы-мужчина

2022 год открывает перед мужчинами знака воздушной стихии прекрасные возможности профессионального роста. Вы сможете укрепить свой авторитет в обществе. Однако стоит помнить, что стремление к власти может испортить отношения с окружающими.

Один из самых решающих месяцев для Близнецов – март. В этот период необходимо решаться на кардинальные перемены. Можно задуматься о смене места работы, звезды сулят более выгодное сотрудничество с большими перспективами.

В мае стоит быть осторожными тем, кому есть что скрывать. Не исключено разоблачение ваших секретов и тайн. Ноябрь и декабрь принесут позитивные изменения в жизнь, у вас получится воплотить желаемое или заняться делом по душе. Особенно это актуально для мужчин, рожденных с 11 по 20 июня.

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Финансовый гороскоп на 2022 год – Близнецы

В 2022 году у Близнецов возрастают риски стать жертвами финансовых мошеннических схем. Перед тем, как инвестировать деньги, нужно собрать полную информацию о проекте и людях, которые за ним стоять. Нужно доверять фактам, а не сладким речам.

Работы у Близнецов в наступающем году будет много, но вот оплата труда не всегда соответствующая. Однако по счастливой воле случая возможны и большие денежные поступления при минимальных усилиях.

Звезды советуют Близнецам в 2022 году контролировать свои траты и сбережения. Это поможет сохранить финансовое положение стабильным и не влезать в долги.

Любовный гороскоп на 2022 год – Близнецы

В начале года некоторые Близнецы могут испытать безответную любовь. Она нагрянет неожиданно и больно ранит ваши чувства. В жизни практичных представителей стихии Воздуха может появиться человек, с которым начнутся взаимовыгодные отношения и закончатся они браком по расчету. Расположение планет свидетельствует о том, что такой выбор партнера будет очень удачным.

Новые знакомства в сентября могут привести к крепкому союзу. Идеальное время для заключения брака в декабре.

Для семейных Близнецов благоприятный период для укрепления отношений наступит в марте. Проводите вместе больше времени и попробуйте новые необычные занятия.

Лучшие дни для Близнецов в 2022 году по месяцам

январь - 5, 10, 29.

февраль - 1, 6, 14.

март - 8, 14, 30.

апрель - 7, 14, 21.

май - 1, 2, 20.

июнь - 12, 14, 22.

июль - 3, 26, 31.

август - 1, 10, 12.

сентябрь - 3, 18, 19.

октябрь - 14, 19, 21.

ноябрь - 4, 12, 20.

декабрь - 1, 3, 12.