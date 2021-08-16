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Гороскоп на 17 августа для всех знаков Зодиака: знаки судьбы, разрыв или неоценимая услуга

16 августа 2021, 16:10

Кому из знаков стоит контролировать свою агрессию, а кому воздержаться от ненужных трат, расскажет гороскоп Главреда

Гороскоп на сегодня 17 августа
Гороскоп на сегодня 17 августа / https://ua.depositphotos.com/

Во вторник стоит чаще прислушиваться к интуиции – ваш внутренний голос может уберечь от неприятных событий или подсказать правильное решение. Градус эмоций этого дня может зашкаливать, некоторым знакам лучше воздержаться от общения и новых знакомств.

О том, что принесет нам фаза полной Луны и как уберечь себя от неприятностей, читайте в нашем материале: Полнолуние в августе 2021: когда, что можно и нельзя делать.

Гороскоп на 17 августа: Овен

Завтра Овны будут наполнены гармонией и ощущением единения с окружающей природой. Благоприятен отдых на свежем воздухе, длительные прогулки, умеренная физическая активность. В первой половине дня есть вероятность проблем личного характера.

Гороскоп на 17 августа: Телец

Сегодня вы полны энергии и кто-то или что-то промотивирует вас сделать первый шаг в направлении к поставленным целям. Коллективная работа быстро увенчается успехом. Однако нужно помнить о различиях людей и для продуктивной работы принять это во внимание. Кто-то из близкого окружения окажет вам неоценимую услугу.

Гороскоп на 17 августа: Близнецы

Ваша необычайная сила воли сегодня поможет вам реализовать все поставленные задачи. Убедитесь, что вы направляете свои сильные эмоции на положительные стороны. Энергия, которая не используется позитивным образом, в конце концов может проявиться в виде случайностей или враждебности по отношению к людям, которые этого не заслуживают. В этот день возможно пищевое отравление.

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Гороскоп на 17 августа: Рак

Во вторник важно уделить близким как можно больше внимания. Займитесь домашними обязанностями, которые откладывали в долгий ящик. Возможно, вам будет сложно общаться с определенными людьми, поэтому лучше вечером побыть наедине с собой, если вы почувствуете такое желание. Реальная оценка происходящего поможет вам достичь признания в профессиональной сфере.

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Гороскоп на 17 августа: Лев

Львам стоит опасаться конфликтов на профессиональном или социальном поприще. Сейчас решить проблему может быть сложно. Лучше отложить обсуждение деликатных вопросов на завтра. Сегодня стоит укротить свой огненный нрав и пойти на компромисс. Благоприятный день для физических нагрузок.

Гороскоп на 17 августа: Дева

Завтра вы можете почувствовать, что говорите с окружающими на разных языках. Непонимание может спровоцировать скандал, поэтому важно не давать волю эмоциям. Возможно, стоит прислушаться к другой точке зрения, это поможет быстрее решить проблему. Женщинам грозят неприятные перемены в личной жизни.

Гороскоп на 17 августа: Весы

Лучшим решением дня для Весов будет вооружиться уверенностью и смело принимать решения. Не позволяйте другим пользоваться вашей чувствительной и заботливой личностью. Ваша общая тенденция - давать больше, чем получать, но это может вызвать у вас чувство истощения. Положите конец этому циклу. Осознавайте, как вы распределяете свою энергию. Сделай что-нибудь для себя.

Гороскоп на 17 августа: Скорпион

В этот день Скорпионам необходимо контролировать свою агрессию. Люди, вероятно, будут немного более чувствительными, чем обычно. Вы можете использовать свою могущественную природу в положительных целях, обращая свою энергию внутрь и побеждая демонов внутри. Все свои идеи держите при себе, желание поделиться с кем-нибудь планами, может обернуться разочарованием.

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Гороскоп на 17 августа: Стрелец

Стрельцам необходимо твердо отстаивать свою позицию. Вы захотите окружить себя позитивными людьми, которые верят в вас и поддерживают ваши усилия. Удачный день для решения давно назревавших проблем с партнером. Физические нагрузки пойдут на пользу.

Гороскоп на 17 августа: Козерог

Окружающие могут поставить вас в затруднительное положение. Это неприятное чувство может привести к напряжению, если вы не сможете сдержать чувства. Сохраняйте уравновешенный характер, проявляя доброту и уважение. Опасность могут принести Овны или Близнецы. Не стоит завтра заводить новые знакомства.

Гороскоп на 17 августа: Водолей

Если вы долго вынашивали какой-то план, то теперь самое время действовать, чтобы воплотить его в жизнь. Энергия дня обеспечит прилив жизненных сил, которые помогут справиться с любым заданием. Доверяйте своим инстинктам и следуйте им. Обращайте внимание на мелочи – судьба посылает вам знаки.

Гороскоп на 17 августа: Рыбы

Сегодня вы почувствуете себя пассивными и не готовыми к активным действиям. Проведите день без суеты и ненужных трат. Расточительство сегодня может больно ударить по вашему бюджету уже в ближайшее время. Совет близких или друзей может оказаться полезным.

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