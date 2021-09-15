Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака: несчастный случай, расходы или разрыв отношений

Гороскоп на 16 сентября 2021 / ua.depositphotos.com/

В четверг не стоит начинать ничего нового негативные тенденции дня не способствуют успеху в новых начинаниях. Необходимо контролировать каждое сказанное слово, чтобы ненароком не обидеть окружающих.

О том, как распоряжаться деньгами на следующей неделе, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск мошенничества, неудача или увеличение дохода.

Гороскоп на 16 сентября: Овен

Овнов может охватить тревога и беспокойство В первую очередь, ваши волнения будут касаться финансовой стороны жизни. Возможно, кто-то из близких родственников потратит больше, чем нужно и этот факт может выбить почву из-под ног. Однако стоит успокоиться и объективно оценить ситуацию – скорее всего вашему материальному благополучию ничего не угрожает.

Гороскоп на 16 сентября: Телец

В четверг Тельцам поступит заманчивое предложение посетить светское мероприятие. Не факт, что вы захочете там присутствовать, и это может вызвать обиды ваших знакомых. Стоит предельно ясно объяснить другу причины отказа и назначить встречу на другой день. Возможны непредвиденные расходы. Деньгами лучше распоряжаться осмотрительно, не транжиря.

Гороскоп на 16 сентября: Близнецы

Излишняя самоуверенность Близнецов может стать причиной отчуждения окружающих. Стоит принять тот факт, что существуют точки зрения, которые отличаются от вашей. Не стоит провоцировать ссоры и конфликты. В этот день вы подвержены чужому влиянию, стоит воздержаться от посещения вечеринок и мероприятий любого рода. Вечером расслабьтесь в горячей ванне.

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Гороскоп на 16 сентября: Рак

Раки могут почуствовать, что отношения в паре накаляются из-за того, что возлюбленный стал уделять вам меньше внимания. Вы можете чувствовать себя брошенным и нелюбимым, как будто ваш друг делает это, чтобы причинить вам боль. Вероятно, это не так. Ваш партнер просто пытается быть общительным и не понимает, что это вас расстраивает. Разговор по душам и совместно проведенное время укрепят вашу связь.

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Гороскоп на 16 сентября: Лев

Завтра Львам необходимо завершить ворох старых дел и обязанностей. Не стоит планировать ничего нового – все ваши начинания могут закончиться крахом. В отношениях с окружающими пытайтесь сохранять спокойствие. Будьте предельно внимательными в этот день – повышается вероятность несчастного случая и риск аварий.

Гороскоп на 16 сентября: Дева

Неприятные новости или разговор могут настигнуть Дев уже в первой половине дня. Несмотря на раздражение, которое может появиться во время беседы, старайтесь контролировать свои эмоции. Дайте этому человеку время успокоиться, прежде чем пытаться уладить ситуацию. Повышается риск травматизма или ухудшения самочувствия.

Гороскоп на 16 сентября: Весы

Завтра Весы могут потратить много времени на поиски потерянного объекта. Этот предмет может иметь только сентиментальную ценность. Тем не менее, для вас важно, чтобы вы его нашли. Сейчас не лучший день для поиска. Вы довольно рассеяны и можете упускать из виду важные мелочи. В этот день стоит воздержаться от алкоголя.

Гороскоп на 16 сентября: Скорпион

Любовную лодку Скорпионов накроет шторм. Возможны разногласия с возлюбленными или даже расставания. Однако не стоит рубить с плеча. Сходите на тренировку или быструю прогулку, чтобы очистить голову, повысить выработку эндорфинов и посмотреть на ситуацию более объективно. Затем позвоните партнеру и спокойно поговорите.

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Гороскоп на 16 сентября: Стрелец

Слишком сильный стресс из-за переутомления может сделать вас раздражительными и нервозными. Когда кто-то делает небрежное замечание, вы можете увидеть оскорбление там, где его нет – чья-то безобидная ремарка может вызвать бурные эмоции. По возможности работайте в одиночку и прогуляйтесь, чтобы очистить голову. Это улучшит ваше настроение и создаст более расслабленное пространство.

Гороскоп на 16 сентября: Козерог

Между вашими близкими людьми могут вспыхнуть ссоры. Предмет обсуждения вам может показаться пустяковым, однако для них это важно. Если вы готовы разобраться в этом вопросе и побыть судьей, выведите своих друзей из их эмоционального хаоса и взгляните на тему более объективно. Возможно, это их не успокоит, но, по крайней мере, вы что-то сделали!

Гороскоп на 16 сентября: Водолей

В профессиональной деятельности работы для Водолеев прибавиться. Из-за того, что кто-то отлынивает от своих обязанностей, нагружая вас дополнительной работой, может возникнуть ссоры и скандалы. Чтобы избежать стресса и нервного напряжения, делегируйте часть своих обязанностей, не стоит взваливать себе на плечи непосильную ношу.

Гороскоп на 16 сентября: Рыбы

Если вы собирались в ближайшее время отправиться в путешествие, Рыбы, заранее составьте список того, что вам нужно сделать, и отметьте каждое задание по мере его выполнения. В противном случае вы можете запаниковать в последнюю минуту, потому что забыли что-то важное. Сохраняйте спокойствие, даже если это кажется невозможным. У вас меньше шансов что-то забыть, если вы будете сосредоточены.