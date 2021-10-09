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Гороскоп на 10 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство, кража или убытки

9 октября 2021, 15:00

Кто из знаков - везунчик дня - расскажет гороскоп Главреда.

Гороскоп на 10 октября 2021
Гороскоп на 10 октября 2021 / ua.depositphotos.com/

В личных отношениях стоить довериться подсказкам интуиции. Ваш внутренний голос поможет избежать размолвок и сгладить острые углы. Не все планы удастся воплотить в жизнь, неожиданные обстоятельства могут перемешать все карты.

О том, что приготовили знакам зодиака фазы лунного календаря, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября: потери, конфликты или интересное знакомство.

Гороскоп на 10 октября 2021: Овен

В воскресенье Овнам стоит приготовиться к неожиданностям. Ваши планы могут пойти наперекосяк, поэтому нужно проявить смекалку и подстроиться под возникающие обстоятельства. Рассчитывайте только на собственные силы. Благоприятный день, чтобы налаживать отношения и восстанавливать старые связи.

Гороскоп на 10 октября 2021: Телец

Завтра Тельцы могут испытывать беспокойство и тревогу и часто нервничать. Вероятно, придется изменить некоторые планы. Не самый лучший день для финансового риска, стоит отложить решение денежных вопросов. Не совершайте покупки на эмоциях – они вас разочаруют. Возможно обострение хронических заболеваний.

Гороскоп на 10 октября 2021: Близнецы

Рутинные заботы поглотят Близнецов уже с самого утра. На выполнение дел может понадобиться больше времени, чем вы рассчитывали. Могут напомнить о себе люди, с которыми вы давно не поддерживаете связь. Важные переговоры стоит перенести на другой день, взаимопонимания с окружающими завтра будет достичь непросто.

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Гороскоп на 10 октября 2021: Рак

Завышенные претензии окружающих могут подпортить настроение Раков. К тому же вероятны досадные ошибки, которые могут застопорить дело. Не стоит рассчитывать на помощь других, люди могут вас подвести. Ваши союзники могут предать вас. Проявите осторожность в финансовых вопросах. Не совершайте покупки под действием мимолетного желания.

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Гороскоп на 10 октября 2021: Лев

Эмоции в этот день сложно будет удержать под контролем. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций и уж тем более их не провоцировать. Вы можете выйти из себя, если столкнетесь с мнением, которое отличается от вашего собственного. Во второй половине дня звезды дают вам шанс исправить ошибки прошлого. Нестандартный подход к решению проблем поможет улучшить ваше финансовое положение.

Гороскоп на 10 октября 2021: Дева

Удачный день для Дев. Вы проявляете находчивость и инициативность, не боитесь рисковать. Эти качества помогут вам достичь желаемого. Вам выпадет шанс познакомиться с интересными людьми, которые окажутся приятными собеседниками. Ваши новые знакомые станут источником вдохновения. Не исключено романтическое знакомство.

Гороскоп на 10 октября 2021: Весы

В профессиональной деятельности у Весов могут возникнуть задержки, которые помешают довести начатое дело до конца. Однако в сфере личных отношений вам благоволит удача. Вечер в приятной дружеской компании или свидание наполнят вас позитивом. Вероятно судьбоносное знакомство.

Гороскоп на 10 октября 2021: Скорпион

Энергия дня побуждает Скорпионов с утроенным энтузиазмом браться за выполнение даже самых сложных задач. Интуиция поможет найти выход из непростых ситуаций. К тому же в этот день звезды наградили вас везением. Вы оказываетесь в нужное время в нужном месте. Возможны приятные перемены в семье или заключение выгодных сделок.

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Гороскоп на 10 октября 2021: Стрелец

В этот день Стрельцам нужно особо тщательно следить за словами. Любая информация может обернуться против вас, поэтому не стоит посвящать в свои планы окружающих. Также стоит быть осторожными и с обещаниями, выполнить их будет трудно. В разногласиях с родственниками старайтесь обходить острые углы, иначе конфликт грозит затянуться.

Гороскоп на 10 октября 2021: Козерог

Завтра эмоциональная чувствительность Козерогов достигнет своего пика. Вас может обидеть любое неосторожное слово. Удачный день для заключения сделок. Возможно, вам удастся найти неожиданные способы улучшить ваше материальное положение. К вечеру вероятно недомогание.

Гороскоп на 10 октября 2021: Водолей

Звезды сулят представителям знака успех в делах. Если вам удастся сохранить бодрость духа, несмотря на трудности, которые будут возникать на пути к достижению желаемого, вы поймаете удачу за хвост. Заманчивые деловые предложения необходимо тщательно обдумать.

Гороскоп на 10 октября 2021: Рыбы

В воскресенье Рыбам необходимо избегать конфликтов и не поддаваться на провокации. Будьте предельно тактичными с окружающими, хоть и сохранять самообладание будет непросто. Возможны небольшие убытки или неудачные покупки. Возрастает вероятность потерь или кражи.

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