Гороскоп Елены Зеленской: почему президентская семья под угрозой

Астролог предсказал Зеленским кризис в отношениях / facebook/olenazelenska

Первая леди Украины Елена Зеленская 6 февраля отмечает свой 44-ый день рождения. Новый год ее жизни обещает быть довольно непростым. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс, который составил гороскоп жены президента.

По словам астролога, главные переживания Елены Зеленской будут связаны с проблемами в семье, а точнее – во взаимоотношениях с супругом.

"Не секрет, что Елена Зеленская очень не хотела, чтобы ее муж шел в президенты, и ей действительно нужно было настаивать на этом. Прежде всего, потому что президентство Владимира Зеленского может надломить их супружескую жизнь. Кризис в отношениях может случиться как раз в 2022 году, и он будет настолько серьезным, что они даже могут расстаться", – отметил Влад Росс.

Читайте такжеГороскоп Зеленского на 2022 год: астролог сделал предсказание для президента

При этом астролог подчеркнул, что, несмотря ни на что, Елена Зеленская – очень верная и преданная жена, которая, несмотря на сложные ситуации, всегда и во всем помогает мужу и поддерживает его.

Реклама

"Но надломиться семейное счастье может именно в этом году, поскольку в этот период будут возникать очень напряженные ситуации, которые заставят Зеленскую очень понервничать. На нервной почве у нее даже могут возникнуть проблемы со здоровьем, в частности, может появиться сыпь на коже на почве нервов. Ей нужно очень себя беречь", – предостерег Росс.

Астролог заверил, что чета Зеленских в 2022 году не разведется, но испытания, которые придется пережить супругам в этот период, приведут к тому, что по окончанию президентства они расстанутся.

Читайте такжеПолет над пропастью: астролог рассказал, что ждет Украину в 2022 году

"По моим прогнозам, Зеленские не будут до конца жизни вместе. У Владимира Зеленского будет другая жена и другая семья", – резюмировал Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил гороскоп для Владимира Зеленского на год и рассказал о ближайших событиях в его жизни.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.