Риск утраты поста и угроза покушения: астролог рассказал, что ждет Зеленского в ближайший год

Астролог рассказал об опасностях для Зеленского в 2022 году / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января отмечает свой 44-ый день рождения. Гороскоп на ближайший период для Зеленского обещает ему сложный год. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, это связано с тем, что Сатурн – планета проблем, трудностей, препятствий и даже возможного ниспровержения – войдет в Дом власти в гороскопе Зеленского.

"Если Зеленский и лишится власти, то случиться это может только в 2022 году. Планета катастроф, агрессии и войны – Марс – будет определяющей и ключевой в его годовом соляре. Поэтому в 2022 году не исключено, что президенту придется иметь дело с широкомасштабной войной с Россией", – считает Влад Росс.

Крайне опасным периодом для Владимира Зеленского, по прогнозу астролога, будет в конце февраля и марте.

"Именно в этот время возможны самые тяжелые ситуации. И именно в это время Зеленского могут свергнуть", – пояснил Росс.

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Однако самым опасным месяцем будет ноябрь 2022 года, убежден астролог.

"В ноябре Сатурн вновь вернется в Дом власти в гороскопе Зеленского. Кроме того, 8 ноября произойдет лунное затмение. Примерно в 20-х числах ноября, когда Марс соединится с асцендентом, на жизнь Зеленского могут покушаться, или же в это время созреет новый майдан", – предостерег Влад Росс.

Так что в ноябре-декабре 2022 года Владимира Зеленского могут свергнуть, подчеркнул астролог. Потому главной задачей Зеленского, по словам астролога, будет усидеть на президентском посту.

"В конце 2022 года очень вероятно стремительное падение популярности и возникновение сложных ситуаций. В годовом соляре Луна у него в зените гороскопа, плюс она поражена Марсом. Это указывает на большую потерю популярности и падение рейтинга – до 10-15%", – отметил Влад Росс.

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В личной жизни Владимира Зеленского, по прогнозу астролога, никаких изменений не предвидится, однако грядут перемены в его ближайшем окружении.

Со здоровьем у Зеленского в ближайший год все будет нормально, заверил астролог. Однако, добавил он, возможно сильное переутомление, а также есть опасность депрессий. К тому же, в ноябре президенту Зеленскому нужно опасаться огнестрельного оружия, предостерег Влад Росс.

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