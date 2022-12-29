Гороскоп для Тельцов на январь 2023: смена имиджа, хорошие новости и новое знакомство

Из-за двух ретроградных планет в первые две недели января Тельцам лучше взять паузу и отдохнуть, советует гороскоп 2023.

В январе Тельцы могут неожиданно сменить имидж, говорит гороскоп / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2023 года для Тельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, до 18 января Меркурий и Марс будут ретроградными. Это планеты общения и действий. В этот период у Тельцов будет фокус на прошлое. В целом, первая половина января будет медленной и заторможенной, прошлогодние дела ещё продолжаются и завершаются. Лучше взять паузу и отдохнуть, посоветовала специалист.

Как правильно действовать во время ретро Меркурия, читайте в материале: Ретроградный Меркурий с 29 декабря по 18 января: что можно и категорически нельзя делать.

Меркурий будет в девятом доме гороскопа, который отвечает за образование. Хорошо пересдавать, перечитывать, перепоступать, готовиться. Юридические дела тоже будут на паузе. Все, что связано с заграницей, также может тормозиться и меняться.

Марс будет во втором доме финансов. Как говорит гороскоп, после 12 января закроется финансовый вопрос - долги, продажи, выплаты и т.д.

4 января Венера входит в 10 дом достижений, статуса и цели. Ждите хорошие новости, возможно связанные с карьерой.

6 января - полнолуние в третьем доме, который отвечает за контакты, общение, документы. Хорошо переподписывать контракт, продлевать договор (новый лучше не заключать). Тельцов ждут встречи со старыми знакомыми, новость, касающаяся сестры/брата. Может быть недолгая поездка.

21 января - новолуние в десятом доме. Энергия стабилизируется. Вы получите новость относительно карьеры, бизнеса. Возможна смена статуса.

22 января - Уран в Тельце. Это планета сюрпризов и непредсказуемости. Если что-то на паузе с 24 августа касаемо переговоров, отношений, встреч, судов, то оно сдвинется с места. Может быть неожиданная смена внешности / имиджа /транспортного средства. Может состояться знакомство с партнером моложе или иностранцем.

28 января Венера входит в одиннадцатый дом друзей. Тельцов ждет знакомство с новой подругой, присоединение к группе / коллективу.

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