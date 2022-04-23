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Гороскоп для Тельцов на май 2022: тайный роман, прибыль и временный переезд в дальние страны

23 апреля 2022, 18:53

Май станет месяцем пересмотра финансов и наведения порядка в финансовых делах. Планеты заставят Тельцов менять что-то в жизни и освобождаться от ненужного.

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В конце мая Тельцы будут выглядеть шикарно, излучать радость и привлекать внимание, говорит гороскоп 2022 / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2022 года для Тельцов.

Последний месяц весны преподнесёт представителям знака сюрприз и поворот событий, которого не ждали и не планировали, рассказала астролог на своем Youtube-канале. Сильнее других перемены почувствуют те Тельцы, которые родились с 5 по 7 мая. Представителей знака ждет крутой поворот в карьере, брак или развод, а возможно и переезд. События будут развиваться очень быстро, предупредил гороскоп.

С 3 мая Тельцам захочется гармонии и спокойствия - они отправятся на природу, на дачу, за город.

У некоторых представителей знака закрутится тайный роман или появятся отношения, которые они не захотят афишировать. Можно заняться психологией и эзотерикой, получить подарки Вселенной или что-то из невидимых источников.

Тельцов ждет прибыль из-за границы. Например, можно получить посылку или подарок.

Некоторых представителей знака ждет любовь на расстоянии, по интернету, по телефону.

Ретроградный Меркурий 2022 - что можно и нельзя делать Тельцам

10 мая Меркурий останавливается и разворачивается в ретроградное движение на три недели - до 3 июня. Это скажется на финансах Тельцов. Будут меняться доходы.

Не стоит начинать новый проект, так как это грозит потерей денег. Возможны задержки в получении прибыли. При этом не исключено, что вам вернут долг, вы вернетесь на старую работу или закончите проект, который тянется очень долго, и наконец-то вам за него заплатят.

11 мая Юпитер принесет Тельцам любовь из прошлого. В вашу жизнь вернется человек, с которым вы были знакомы давно. Также есть шанс уехать за границу, хотя бы временно.

С 11 мая по 29 октября у Тельцов будет ощущение изоляции. Причем это будет какая-то удачная изоляция. Например, вы погрузитесь в работу, уедете в длительную командировку. Возможно это будет беременность.

Лунное затмение 16 мая - чего ждать Тельцам

16 мая 2022 - лунное затмение будет у Тельцов в секторе отношений, партнерства, брака. Вы увидите реальное положение дел, станет ясно то, что вы раньше не замечали. Возможно, кто-то в вас влюблён, и теперь вы об этом узнаете. Или вы не видели, куда уже зашли ваши отношения, и вы захотите поставить точку.

Таким образом, отношения у Тельцов могут начать развиваться как в плюс, так и в минус.

"Это очень сильное затмение для брака, свадьбы, предложения руки и сердца или для завершения отношений, развода. Особенно если у вас тянется развод очень долго, то возможно по этому лунному затмению вы придете к договоренности", - сказала астролог.

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22 мая Солнце принесет Тельцам прибыль. Появится возможность заработать, взять кредит, сделать ценную покупку.

25 мая Марс - планета активности входит в 12 дом гороскопа. Это закрытый, секретный, изолированный, но очень сильный дом гороскопа.

"В мае вы как будто захотите или будете вынуждены провести время где-то в изоляции или в одиночестве. Возможно, это будет больница. Появится необходимость сделать операцию", - предупредила астролог.

29 мая гармония вернется в жизнь Тельцов и принесет любовь, знакомство, свидание, красоту.

"Вы будете выглядеть шикарно, излучать радость и привлекать внимание. Некоторые Тельцы поменяют стиль, причёску. Появятся новые возможности и новые идеи, повысится самооценка", - говорит гороскоп на май 2022.

В целом, май для Тельцов станет месяцем пересмотра финансов и наведения порядка в финансовых делах. Планеты заставят вас менять что-то в жизни и освобождаться от ненужного, резюмировала астролог.

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