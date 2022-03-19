Гороскоп для Тельцов на апрель 2022: внезапный переезд, помощь ангела-хранителя и заграница

Астролог советует в апреле присматриваться к знакам Вселенной / Фото ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на апрель 2022 года для Тельцов. Представителей знака ждет очень насыщенный событиями месяц. В конце апреля лучше занять выжидательную позицию и не делать резких движений.

Второй месяц весны для Тельцов начнется с новолуния 1 апреля в двенадцатом доме гороскопа, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Некоторые представители знака могут переехать в другой город или другую страну. Также это может быть банальная поездка на дачу, так как Тельцам захочется побыть вдали от всех.

Астролог советует присматриваться к знакам Вселенной. Может присниться вещий сон.

"Уран - планета перемен и освобождения - будет идти по знаку Зодиака Телец. Особенно в апреле вы почувствуете перемены и неожиданности. Особенно это коснется тех Тельцов, которые родились с 3 по 5 мая. Возможно вы не планировали что-то делать, но в этом месяце вы решитесь буквально моментально переехать, уволиться, развестись", - говорит гороскоп 2022.

Астролог добавила, что в апреле у некоторых Тельцов сбудется мечта, ваш ангел-хранитель откроет перед вами какие-то двери.

12 апреля Тельцы получат интересующую их информацию, появится неожиданная идея, звонок и разговор, которого вы не ждали.

15 апреля Чёрная Луна уходит из сектора денег. В течение следующих девяти месяцев у Тельцов будет много общения с другими людьми, поездок, обучения.

Чёрная Луна может спровоцировать негативную реакцию на знакомых или родственников. Может что-то случится с машиной. Не исключен вынужденный переезд. Придется преодолеть некоторые препятствия и преграды.

Астролог советует не реагировать на Чёрную Луну, ведь она питается вашей энергией и становится ещё больше. Главное - помнить, что в любой ситуации можно найти решение.

Справка. Черная Луна в астрологии - это точка энергетического провала в гороскопе. По мнению специалистов, он олицетворяет отрицательную энергетику, страх и стимулирует проявление дурных черт в характере людей. Человечество подвергается влиянию Черной Луны каждые девять лет.

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16 апреля Марс меняет знак и входит в сектор друзей. Возможен конфликт. Также 16 апреля 2022 года - полнолуние в вашем шестом доме. Это сектор работы и здоровья.

Полная Луна внесет ясность. Тельцы получат важную информацию о компании, в которой работают, начальнике или коллегах. Если вы делаете ремонт, то полнолуние поможет его завершить. Если есть проблема, то удастся ее решить.

"Высветится ситуация относительно вашего здоровья. Возможно, вы отправитесь на обследование, начнете лечить зубы, будете сдавать анализы или получите результаты этих анализов", - говорит гороскоп на месяц.

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21 апреля Солнце входит в знак Тельца и приносит энергию. Откроется второе дыхание.

29 апреля Плутон останавливается в девятом доме гороскопа и до 8 октября начнет движение в обратном направлении. На целых полгода будут поставлены вопросы, которые касаются заграницы, международных дел и контрактов.

30 апреля Тельцам стоит ждать новости о доходах, появится идея, как можно заработать.

До 16 мая будет продолжаться коридор затмений.

"Даже если вы не хотели перемен, то скорее всего они все рано произойдут в секторе отношений и партнерства. Этот коридор затмений с 30 апреля по 16 мая обычно считается турбулентным, когда сложно принять правильное решение. Поэтому, если это возможно, то наблюдайте и принимайте решение уже после 16 мая", - посоветовала Анжела Перл.

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