Гороскоп для Тельцов на март 2022: в любви - третий лишний, на работе - повышение

В марте Тельцам нужно четко сформулировать свою цель в жизни, говорит гороскоп / Фото ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на март 2022 года для Тельцов.

Второй месяц весны начнется с новолуния 2 марта 2022 в одиннадцатом доме гороскопа - это сектор будущего, мечты и целей, которых мы хотим достичь.

"Новолуние 2 марта - отличное время для того, чтобы создать намерение, записать его на листочке или мысленно в медитации сформулировать то, чего вы хотите в вашей жизни и куда вы идёте. Создайте себе мечту, если у вас её нет", - рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Со 2 марта у Тельцов может измениться круг общения, появятся новые знакомые, вы станете членом нового коллектива.

"30 апреля в знаке Тельца будет затмение, но некоторые представители знака почувствуют его уже в марте. Начнут происходить перемены. Новолуние может вам показать, что на самом деле вы хотите другой жизни. Есть шанс что-то изменить", - говорит гороскоп 2022.

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6 марта Солнце соединится с Юпитером - Тельцам повезет в бизнесе и работе. Появится больше клиентов, расширится бизнес, в коллектив придет новый человек.

7 марта - соединение Венеры и Марса в десятом доме гороскопа - это сектор достижений, карьеры, статуса.

Что произойдет в жизни Тельцов:

кто-то поможет вам с работой;

вы получите новую должность;

поменяется статус в отношениях, причем в любую сторону (брак/ развод);

сменится место жительства.

"Соединение Марса с Венерой - очень хороший период для сотрудничества. Так что если вы уйдёте с работы, то получите новое предложение", - сказала астролог.

11 марта Меркурий входит в одиннадцатый дом гороскопа.

Это планета-почтальон и принесет Тельцам новости, посылки, смски, письма.

"Нужно будет подписать или оформить документы по бизнесу, заключить соглашение или контракт с какой-то организацией. Скорее всего это произойдет 11 марта", - говорит гороскоп 2022 для Тельцов.

18 марта - полнолуние в пятом доме гороскопа. Это сектор любви, удовольствий, радости, детей, материнства.

Полнолуние 18 марта 2022 - чего ждать Тельцам

отпуск, поездка на отдых, любое приятное мероприятие - поход в театр, в гости, на выставку;

проявление творческого вдохновения, удачный момент для того, чтобы продавать свои работы, участвовать в творческом конкурсе;

выигрыш в лотерею;

новость о беременности или известие о ваших или чьих-то детях.

"Полнолуние очень часто ставит последнюю точку и завершает какой-то процесс. Так что может быть вы решите закрыть свой бизнес или продать его", - рассказала астролог.

Любовный гороскоп на март 2022 - Телец

Полнолуние 18 марта принесет Тельцам любовь, влюбленность, конфетно-букетный период. Появится ясность в отношениях: куда вы движетесь, будут ли отношения развиваться или нет.

"Если у вас отношения с женатым мужчиной или замужней женщиной, то скорее всего тайна откроется", - говорит гороскоп 2022.

21 марта Солнце меняет знак и входит в 12 дом гороскопа. Это сектор окончания, избавления от чего-то, очищения. Тельцы могут окончательно закрыть какую-то страницу своей жизни. В этот день приснится вещий сон.

Если у вас есть планы уехать за границу учиться или работать, перейти на дистанционную работу, то с 21 марта можно начать реализовать эту идею.

"Если вы никуда не едете, то возможно просто возьмёте тайм-аут, уделите время себе, проведете время дома. Вам как будто нужно побыть в тишине и послушать себя, принять какие-то решения", - отметила Анжела Перл.

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