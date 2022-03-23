Гороскоп для Стрельцов на апрель 2022: хорошая новость, бурная личная жизнь и новая работа

Некоторые Стрельцы решат поменять сферу деятельности, говорит гороскоп на апрель / Фото pixaby, ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на апрель 2022 года для Стрельцов.

1 апреля 2022 года - новолуние в пятом доме гороскопа Стрельцов, это сектор радости, дома, детей, творчества.

"Это хорошая новость для вас, Стрельцы. Потому что это ещё дом бизнеса. Особенно если у вас есть свой бизнес, то появятся новые идеи, новые клиенты, новая энергия войдёт в ваш бизнес или произойдет зарождение собственного дела", - рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Если вы планируете завести детей, то наступает хорошее время для беременности. Не исключены хорошие вести от ваших взрослых детей.

На любовном фронте жизнь также бьет ключом. Возможны новые знакомства, любовь, свидания. Стрельцов ждет начало творческого процесса, появится хобби.

5 апреля - напряжённый день. Будут срываться поездки, проблемы с транспортом, возникают преграды и препятствия, документы не приходят, разрешение или лицензию, без которой нельзя работать, невозможно получить. Проблемы с техникой, авто, телефонами и компьютерами. Может возникнуть конфликт с кем-то из родственников. 5 апреля - очень плохой день для учёбы и сдачи экзаменов.

6 апреля хорошая новость в доме. Покупка недвижимости, приход гостей, которым вы будете рады.

С 9 по 12 апреля Стрельцы будут все расширять и улучшать. Можно переехать в лучший район или дом, в другой город или в другую страну.

В этот период нужно быть острожным с водой и газом. Есть риск наводнения или утечки.

16 апреля Марс заставит Стрельцов активно действовать. Они могут начать паковать вещи перед отъездом или начать делать ремонт.

Чёрная Луна в апреле 2022 - что ждет Стрельцов

15 апреля Чёрная Луна меняет знак и входит в сектор финансов. В течение девяти месяцев Черная Луна будет влиять на ваши доходы и финансовое положение. Это касается денег вашего мужа или жены, государственных денег, кредитов, налогов, стипендии, алиментов. Стрельцов ждет новость о наследстве.

"Чёрная Луна обычно показывает нашу негативную реакцию или раздражение или что-то такое, что нам не нравится. Может быть кто-то обещал вам помочь финансами и не смог. Может быть вы ждали возврат налога или выплату по страховке, но сумма будет меньше, чем вы ожидали. Может быть кто-то планировал с вами совместный бизнес, обещал инвестировать свои деньги, но отказался", - объяснила астролог.

Анжела Перл советует не реагировать негативно, потому что Чёрная Луна питается нашими страхами. И чем больше у вас будет таких страхов, тем сильнее будет Черная Луна, а значит ухудшится финансовая ситуация

В последний раз Черная Луна была в таком положении 9 лет назад - с июня 2013 года по март 2014-го. Вспомните, что происходило с вашими финансами в тот период. Ситуация может повториться.

Справка. Черная Луна в астрологии - это точка энергетического провала в гороскопе. По мнению специалистов, он олицетворяет отрицательную энергетику, страх и стимулирует проявление дурных черт в характере людей. Человечество подвергается влиянию Черной Луны каждые девять лет.

Полнолуние 16 апреля 2022 - что "светит" Стрельцам

16 апреля 2022 - полнолуние в одиннадцатом доме гороскопа Стрельцов. Проявятся ваши друзья, ждите от них новостей. Может быть это будет приглашение на свадьбу или на день рождения.

Сами Стрельцы могут организовать группу людей, войти в состав волонтерской организации. Также 11-й дом касается интернета и соцсетей, онлайн-бизнеса и удалённой работы.

С 21 апреля станет больше работы и улучшиться самочувствие и состояние здоровья. Стрельцы выйдут на новую работу, появится новый заказ или проект.

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29 апреля Плутон - планета трансформации, которая идёт сейчас по сектору денег (это доходы, зарплата, бюджет) - останавливается и разворачивается в обратное движение до 8 октября. В течение полугода Плутон будет трансформировать доходы Стрельцов. Представителей знака ждут перемены в работе и финансовом положении. У кого-то эти изменения будут к лучшему, у кого-то - к худшему.

"В результате мы всегда приходим к чему-то лучшему для нас. Поэтому не сопротивляйтесь Плутону, тем более что спорить с ним невозможно. Если вам придется поменять вашу систему доходов, прибыли, расходов, накоплений, то не переживайте. Плутон даст вам другое и лучшее", - посоветовала Анжела Перл.

Кстати, Плутон может немного ударить по самооценке Стрельцов. Придется задуматься над тем, насколько хорошим специалистом вы являетесь и чем вы можете заниматься, как зарабатывать. Не исключено, что некоторые Стрельцы решат поменять сферу деятельности.

С 30 апреля и до 16 мая в этом же шестом доме будет солнечное затмение и начнётся коридор затмений.

У Стрельцов будет важное собеседование, появятся новые коллеги, вы откроете свой бизнес или получите новость от компании, в которой вы работаете. По этому солнечному затмению могут появиться новые клиенты.

Также Стрельцы могут поменять образ жизни, режим дня, начать принимать новые лекарства. Врач может назначить новое лечение или отправить на обследование.

Во время коридора затмений не стоит принимать важные решения и планировать операции.

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