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Гороскоп для Стрельцов на март 2022: невероятное везение, повышение и медовый месяц

22 февраля 2022, 12:16

Некоторым Стрельцам в марте подарят машину, кому-то - достанется квартира от родственников, но повезет хотя бы в чем-то - каждому, говорит гороскоп 2022.

В марте одинокие Стрельцы влюбятся, говорит гороскоп 2022 / Коллаж pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на март 2022 года для Стрельцов.

Первый месяц весны станет очень значимым в жизни Стрельцов - их ждут кардинальные перемены в жизни. Вы либо поставите себе цель, либо даже начнете движение к ее реализации. Некоторые Стрельцы поменяют работу и место жительства. В семье будет пополнение, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Что принесет Стрельцам новолуние 2 марта 2022

2 марта - новолуние в четвёртом доме гороскопа, который отвечает за место жительства.

"В этот период хорошо покупать недвижимость, переезжать, начинать ремонт, делать покупки для дома - приобретать все, что дает чувство комфорта", - сказала специалист.

Некоторые Стрельцы уйдут на удаленную работу. 2 марта может появиться новый член семьи.

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"Юпитер в четвертом доме дает увеличение площади, расширение, можно строить дачу, покупать землю, комнату докупить или кого-то к себе прописать", - отметила Перл.

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5 и 6 марта в этом же секторе будет соединяться Солнце с Юпитером, что даст Стрельцам энергию для осуществления дел, связанных с семьёй, переездом, недвижимостью.

"Юпитер даёт возможности и подарки. Очень хорошая планета, которая дает даже больше, чем мы ожидали. Нужно этим воспользоваться", - говорит гороскоп.

7 марта Венера в паре с Марсом меняют знак и входят в третий дом гороскопа. Это сектор общения, движения, транспорта. Некоторым Стрельцам подарят машину, других представителей знака ждет переезд к родственникам или наоборот.

После 7 марта у Стрельцов будет намного больше поездок или движения, знакомств.

11 марта принесет представителям знака какую-то информацию или новость от родственников. Также Стрельцы могут наконец-то подписать какой-то документ на квартиру, или родители перепишут на них жильё, дачу или землю.

18 марта - полнолуние в секторе работы, карьеры, достижений и статуса.

Одни Стрельцы поднимутся вверх по карьерной лестнице, другие - уволятся с работы, третьи - решат закрыть бизнес.

"Полнолуние откроет новый сектор достижений. Это может быть получение диплома или что-то, чем вы можете гордиться. Высветятся вопросы, связанные с репутацией: у кого-то - в плюс, у кого-то - в минус. Также полнолуние покажет и ваш статус в отношениях, например, вы можете жениться, выйти замуж или развестись", - говорит гороскоп на март.

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21 марта Солнце меняет знак и входит в пятый дом гороскопа. Это сектор детей, радости, удовольствий, отпуска, праздника. У Стрельцов появится новое хобби. Некоторые представители знака будут больше времени уделять детям, поедут отдыхать с ребенком.

28 марта в этот же сектор войдет Меркурий и добавит энергии.

"Одинокие Стрельцы познакомятся с кем-то и влюбятся, их ждет конфетно-букетный период. У тех Стрельцов, которые уже в браке, начнется второй медовый месяц или вы будете его планировать с 21 марта", - рассказала астролог.

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