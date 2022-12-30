Гороскоп для Раков на январь 2023: когда ждать прибыль, а когда - новую любовь

В первый месяц нового года Ракам стоит готовиться к сюрпризам и неожиданным поворотам событий, говорит гороскоп.

У Раков появится возможность реализовать свои мечты, говорит гороскоп / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2023 года для Раков.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, всю первую половину января Ракам стоит посвятить отдыху, так как ретроградный Меркурий замедлит все процессы и дела.

Как правильно действовать во время ретро Меркурия, читайте в материале: Ретроградный Меркурий с 29 декабря по 18 января: что можно и категорически нельзя делать.

До 12 января Раки могут возвращаться к каким-то старым делам, но новые начинать не стоит. Это время хорошо потратить на то, чтобы избавиться от всего ненужного. Можно сбросить вес, выбросить вещи, провести обследование организма, сдать анализы, заняться самопознанием и гармонизацией энергии.

4 января Венера принесет Ракам прибыль, вам могут вернуть долг. Возможно это будет подарок или государственная поддержка, инвестиции. Некоторые Раки могут возобновить отношения с бывшим возлюбленным. Если вы встретите нового человека, то у вас будет ощущение, что вы знали его всю жизнь, говорит гороскоп.

6 января - полнолуние в знаке Рака. Вы окажетесь в центре внимания. Это хороший день для выступления, фотосессии, для того, чтобы заявить о себе. Некоторые Раки захотят поменять свой стиль.

Особенно сильно это полнолуние почувствуют Раки, которы родились с 6 по 12 июля.

Новолуние 21 января принесет Ракам новые финансовые операции. Возможно вы будете брать кредит, заниматься налогами, это могут быть общие финансы с партнером. Ваши отношения с кем-то могут перейти на новый уровень.

С 22 января Ракам стоит готовиться к сюрпризам и неожиданным поворотам событий. Появится возможность реализовать свои мечты.

28 января ждите хорошие новости, поездку, путешествие, какие-то новости издалека, знакомство с иностранцем, клиентов из-за границы.

Раки могут встретить единомышленников или познакомится с человеком другой национальности или с иностранцем.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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