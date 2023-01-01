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Гороскоп для Козерогов на январь 2023: экстремальная поездка, финансовая помощь и новый имидж

1 января 2023, 20:44
С января и до середины мая Юпитер будет в четвертом доме гороскопа, что принесет Козерогам улучшение жилищных условий. Может увеличиться число членов семьи.
Гороскоп
До 12 января не стоит делать покупки, говорит гороскоп для Козерогов / ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2023 года для Козерогов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, до 18 января Меркурий будет ретроградным, что заставит Козерогов вернуться к прошлым делам. Некоторые представители знака вернутся к старому стилю, имиджу, стрижке. При этом пластические операции делать не стоит. Возможна отмена встреч, переносы сделок. Ретро Меркурий - отличное время для того, чтобы встречаться со старыми знакомыми.

Как правильно действовать в период ретро Меркурия, читайте в материале: Ретроградный Меркурий с 29 декабря по 18 января: что можно и категорически нельзя делать.

До 12 января не стоит делать покупки. Возможна встреча со старыми коллегами, возвращение на старую работу, обдумывание текущей работы. Стоит заняться здоровьем. Хорошее время для того, чтобы снова заняться спортом, отправиться в ретрит, санаторий, вернуться к диете, здоровым привычкам, зарядке. Также стоит заниматься решением старых проблем.

Самое лучшее, что можно сделать в первой половине января, это взять паузу и отдохнуть, советует гороскоп.

4 января Венера принесет Козерогам прибыль, подарок, источник дохода, покупку по скидке, финансовую помощь.

Полнолуние 6 января особенно сильно почувствуют Козероги, которые родились 9-10 января. Проявятся проблемы в отношениях. Некоторые Козероги получат предложение руки и сердца, возобновят контракт.

Возможно состоится вечеринка, Козероги будут в центре внимания.

21 января - новолуние во втором доме гороскопа. У Козерогов появится новая работа, клиент, бизнес, идея, возможно сотрудничество, выгодная покупка.

22 января Уран разворачивается в прямое движение в пятом доме. У Козерогов может появиться новое необычное хобби, не исключена экстремальная поездка.

С 17 января и до середины мая Юпитер будет в четвертом доме гороскопа, что принесет Козерогам улучшение жилищных условий. Кроме того, может увеличиться число членов семьи.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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