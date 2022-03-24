Гороскоп для Харькова: астро- и таропрогноз о том, когда в городе наступит мир

Гороскоп для Харькова / instagram.com/astrovikulova

Астролог и таролог Лилия Викулова составила прогноз на осажденный и разрушенный город Харьков.

По ее словам, 26 марта Марс проходит Южный узел - это кармический удар из прошлого.

"13,14 и 21 апреля Марс затронет Солнце и Луну города. Затмение 30 апреля содержит ограничивающее влияние Сатурна на карту города. Но не содержит уже Марс. А вот Лунное затмение 16 мая сложное, Марс делает скрытый конфликт к Сатурну", - отметила астролог и пояснила, что Сатурн - это военные, власть, режим, ограничения, холод. Марс - бои, огонь, пожары и т.п. Юпитер и Венера - добрые, защищающие и миролюбивые влияния.

Читайте также"Украина побеждает в войне": американский профессор привел ряд доказательств провала армии ПутинаПо раскладу на Таро, Харьков сейчас в очень тяжелом положении.

"10 мечей показывает невозможность действовать. Март - 8 чаш - это может говорить о выходе, выезде людей. Апрель - Рыцарь и Король пентаклей: некое предложение, некое решение на уровне глав и правителей, а также стремление установить порядок и стабильность. Май - еще сложное сочетание карт: опасность от воды или женщины (здесь непонятно, но опасность сохраняется). Июнь, июль, август уже идут хорошие сочетания карт, особенно июль-август. Возвращение, мир, связи", - добавила таролог.

Таким образом, согласно прогнозу Викуловой харьковчане могут надеяться на сравнительно быстрое урегулирование дел. В частности, на июль-август, когда, вероятно, можно будет возвращаться домой.

Напомним, Викулова составила прогноз для Винницы на 2022 год.

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