УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп для Харькова: астро- и таропрогноз о том, когда в городе наступит мир

24 марта 2022, 00:58

Эксперт рассказала, когда харьковчане вернутся домой.

Гороскоп для Харькова / instagram.com/astrovikulova

Астролог и таролог Лилия Викулова составила прогноз на осажденный и разрушенный город Харьков.

По ее словам, 26 марта Марс проходит Южный узел - это кармический удар из прошлого.

"13,14 и 21 апреля Марс затронет Солнце и Луну города. Затмение 30 апреля содержит ограничивающее влияние Сатурна на карту города. Но не содержит уже Марс. А вот Лунное затмение 16 мая сложное, Марс делает скрытый конфликт к Сатурну", - отметила астролог и пояснила, что Сатурн - это военные, власть, режим, ограничения, холод. Марс - бои, огонь, пожары и т.п. Юпитер и Венера - добрые, защищающие и миролюбивые влияния.

Читайте также"Украина побеждает в войне": американский профессор привел ряд доказательств провала армии ПутинаПо раскладу на Таро, Харьков сейчас в очень тяжелом положении.

"10 мечей показывает невозможность действовать. Март - 8 чаш - это может говорить о выходе, выезде людей. Апрель - Рыцарь и Король пентаклей: некое предложение, некое решение на уровне глав и правителей, а также стремление установить порядок и стабильность. Май - еще сложное сочетание карт: опасность от воды или женщины (здесь непонятно, но опасность сохраняется). Июнь, июль, август уже идут хорошие сочетания карт, особенно июль-август. Возвращение, мир, связи", - добавила таролог.

Таким образом, согласно прогнозу Викуловой харьковчане могут надеяться на сравнительно быстрое урегулирование дел. В частности, на июль-август, когда, вероятно, можно будет возвращаться домой.

Напомним, Викулова составила прогноз для Винницы на 2022 год.

Читайте также:

viber
новости Харькова астролог астрологи астрологический прогноз таро карты таро
Реклама
Популярное
На Землю идет мощная магнитная буря: когда будет опаснее всего и как защитить здоровьеНа Землю идет мощная магнитная буря: когда будет опаснее всего и как защитить здоровье Самые надежные друзья во время войны: названы три знака зодиакаСамые надежные друзья во время войны: названы три знака зодиака Приметы на 24 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 24 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду РФ наследует нацистов: Путин и Шойгу готовятся отправить на войну в Украину несовершеннолетнихРФ наследует нацистов: Путин и Шойгу готовятся отправить на войну в Украину несовершеннолетних "Опознанию не подлежат": украинские бойцы подорвали колонну россиян в тылу противника – видео"Опознанию не подлежат": украинские бойцы подорвали колонну россиян в тылу противника – видео

Последние новости

01:10

ВСУ отбросили врага назад: оккупантам РФ устроили "котел" под Киевом

00:58

Гороскоп для Харькова: астро- и таропрогноз о том, когда в городе наступит мир

00:55

"Подгадил своей дочери": у наследниц Путина начали распадаться браки

00:51

Приметы на 24 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:22

Возле ЧАЭС горит лес: показатели радиации стремительно ухудшаютсяВидео

Реклама
00:20

РФ готовит решающее наступление: в США назвали ключевое условие победы УкраиныВидео

00:05

Даша Астафьева рассказала о буднях военного Киева: "Видела, как бабушка ела хлеб из кормушки"Видео

00:00

Пленный чеченец призвал земляков к джихаду против РФ и рассказал, что "лес" трупов не везут домойВидео

23 марта, среда
23:52

США вооружают Украину: доставлена часть оружия из пакета на $800 млнВидео

23:20

Сколько продлится война в Украине: астролог предсказала опасный период и дату восстановленияВидео

23:20

Дочь Лаврова: что о ней известно и где она живет

22:59

От диверсантов осталась кучка пепла: десантура ВСУ уничтожила вражескую ДРГ

22:58

Когда и при каких условиях стоит ожидать окончания войны: эксперт назвал итоги нападения ПутинаВидео

22:38

ВСУ ликвидировали российского оккупанта Ситоленко - тестя известного террориста

22:20

Исчезновение Шойгу: Данилов рассказал о разборках силовиков РФ из-за провала в УкраинеВидео

22:00

Историк рассказал, сколько будет длиться война в Украине

21:51

Поддержала войну РФ против Украины: звезду украинского спорта со скандалом выгнали из сборнойВидео

21:40

"Товарищ мразь": руководящий уничтожением Мариуполя генерал РФ грязно оскорбляет подчиненныхВидео

21:31

Украинская "девушка Бонда" поддержала украинских детей, пострадавших от военной агрессии РФВидео

21:22

В зоопарке Киева родился лемур Байрактар

Реклама
20:58

В Сети вычислили подставного "диджея" на концерте c Путиным в Москве: оказался служивым ФСОВидео

20:54

В Киеве оккупанты убили российскую журналисткуВидео

20:49

"Киев опустел наполовину": Кличко рассказал о последствиях войныВидео

20:33

Гороскоп для Стрельцов на апрель 2022: хорошая новость, бурная личная жизнь и новая работа

20:22

Общие потери РФ в Украине достигают 40 тысяч солдат - НАТОВидео

20:00

Хоронят жен, прячутся в бэйби-боксах и притворяются беременными: как мужчины убегают от войны

19:58

"Это нацизм 21-го века": Вакарчук рассказал белорусам правду про жестокость российских оккупантов

19:34

Недолго смеялись российские Искандеры: почему РФ не удастся пополнить запасы закончившихся ракетмнение

19:30

Украину накроет снегом и опасной погодой: синоптики предупредили об опасностиВидео

19:23

На Николаевщине 78-летний дедушка уничтожил вражеский "Град" коктейлем Молотова

19:05

"Украина побеждает в войне": американский профессор привел ряд доказательств провала армии Путина

18:53

В Киеве оккупанты обстреляли парковку с людьми, есть жертвы - КличкоВидео

18:33

Россия провалила план привлечения боевиков из Сирии для войны с Украиной – разведкаВидео

18:28

В Мариуполе ВСУ ликвидировали командира 810-й бригады морпехов Черноморского флотаВидео

18:20

РФ никогда не сможет выиграть в ядерной войне – СтолтенбергВидео

18:10

Приметы на 25 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду

18:07

Путин выбрал логику обычного фашиста и именно она его погубитмнение

17:58

В НАТО заявили, что Китай поддерживает Путина в вопросе вторжения в УкраинуВидео

17:49

В России заявили, что с территории Украины прилетел снаряд и взорвался в деревне

17:29

"Россия может усилить бомбардировки": в CNN дали прогноз войны в Украине на следующую неделю

Реклама
17:28

Столтенберг жестко отверг предложение Польши предоставить миротворцев НАТО для УкраиныВидео

17:15

Литры водки и обращение к шаманам за помощью: СБУ выложила свежий перехват разговора оккупантаВидео

17:11

Гороскоп для Украины: мольфарка рассказала, когда ждать самых опасный дней войны с РоссиейВидео

16:44

Беларусь высылает украинских дипломатов: в МИД Украины назвали это недружественным шагом

16:44

"Москва горит": мужчина забросал Кремль коктейлями МолотоваВидео

16:34

Не стареют душой партизаны: пожилой украинец угнал у агрессоров грузовик с оружием и патронамиВидео

16:30

Гороскоп на апрель 2022 года для Весов: переезд навсегда или временный "железный занавес"Видео

16:09

"РФ открыла финансовый фронт против ЕС": в ОП оценили решение Путина об оплате за газ рублямиВидео

16:08

Почему Россию в любом случае ожидает разгроммнение

15:31

Российские олигархи обсуждают, как ликвидировать Путина – разведкаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять