Астролог сделала детальный прогноз для Винницы: что ждет город в 2022 году

Астропрогноз о войне - Винница / іnstagram.com/astrovikulova

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Винницу самым мирным городом в Украине, который, по его словам, никому ничего не сделал. Об это он заявил после того, как РФ нанесла первый удар по городу - разбомбила ракетами местный аэродром.

Астролог Лилия Викулова составила прогноз для Винницы на 2022 год.

По ее словам, этот город - солнечная Дева с Луной в Стрельце.

"Сатурн только подходит к Венере к началу апреля. Это аспект тревоги, печали, но не разрушающий. На новолуние 1 апреля такое же влияние, как и по всей стране (не уникально). Затмение 30 апреля в аспекте к Юпитеру - без особых негативов. Разве что немного волнений 28-29 апреля от Марса", - написала Викулова.

При этом, эксперт подчеркнула, что в целом все выглядит довольно мягко и благополучно, относительно других городов.

Также Викулова сделала расклад по Виннице на картах Таро.

"Много пентаклей. Это связано с деньгами, продовольствием, запасами. Особо негативных карт и нет", - добавила эксперт.

По ее словам, немного споров и внутренней борьбы будет в конце мая.

Винница - прогноз о войне / instagram.com/astrovikulova

Напомним, ранее астропсихолог Валерия Мамичева рассказала, когда закончится война и назвала дату возвращения домой беженцев. Это случится, когда основная масса планет покинет знак зодиака Рыбы.

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