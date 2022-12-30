Гороскоп для Близнецов на январь 2023 – для женщин и мужчин

Первая половина января может быть очень замедленной, когда новые дела не будут продвигаться. Ничего не стоит начинать как минимум до 18 января.

В январе Близнецы скорее всего будут решать финансовые вопросы, говорит гороскоп / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2023 года для Близнецов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, первая половина января может быть очень замедленной, когда новые дела не будут продвигаться. Ничего не стоит начинать как минимум до 18 января. Также не стоит делать дорогие покупки, подписывать важные документы, принимать серьезные решения.

Как правильно действовать во время ретро Меркурия, читайте в материале: Ретроградный Меркурий с 29 декабря по 18 января: что можно и категорически нельзя делать.

Во время ретро Меркурия Близнецы скорее всего будут решать финансовые вопросы, которые тянутся еще из прошлого. Возможно придется погашать кредитные карты или отдавать долг, заканчивать дела. Не исключено, что Близнецы получат деньги за работу, которую проделали ранее. Кроме того, представители знака могут возобновить отношения с бывшим романтическим партнером.

4 января Венера принесет хорошую новость Близнецам, это может быть любовь, деньги, поездка или путешествие. Близнецы могут отправиться на свидание с иностранцем, человеком другой национальности или культуры. Также может приехать посылка издалека.

Полнолуние 6 января будет в секторе денег Близнецов. Представители знака получат прибыль. Некоторые могут сменить работу, источник дохода, получат назад долг, закроют кредит или ипотеку.

Кроме того, полнолуние повлияет на повышение самооценки Близнецов.

"Произойдет ситуация, которая покажет вам вашу ценность, как вы себя оцениваете, насколько вы себя цените или насколько вас ценят другие люди", - рассказала специалист.

Новолуние 21 января принесет в жизнь Близнецов новую энергию - у вас расширится картина мира. Вы можете поехать куда-то, будут решаться вопросы с обучением, оформлением юридических документов, виз, паспорта, регистрации.

У некоторых представителей знака сменится статус. Возможно вы станете студентом, выйдете замуж, получите работу, о которой мечтали. Кроме того, в жизни Близнецов будут достижения, которыми можно гордиться.

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