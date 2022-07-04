Гороскоп цветовода на июль 2022: когда сеять, пересаживать и обрезать растения

Гороскоп цветовода на июль 2022 / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Ирина Звягина составила короткий гороскоп цветовода на июль 2022 и назвала самые лучшие дни для разнообразных манипуляций с растениями.

Гороскоп цветовода на июль 2022

4 июля - хороший день для обрезки роз после первой волны цветения, обрезки сирени, спирей, вейгел.

7 июля - можно сеять двулетники, пересаживать, черенковать.

8, 9 июля - хороший день для для того, чтобы заниматься орхидеями. Луна в Скорпионе поможет позаботиться о тропических красавицах.

12 июля - день корня. Вечером можно заниматься укоренением черенков пеларгоний, чтобы к следующему году получить крепкие кустики.

15 июля - в этот день хорошо придавать форму и обрезать растения.

17 июля - Луна в Рыбах. Хорошее время для занятий с водными растениями, аквариумного дизайна.

21 июля - снова день корня.

"Делаем то же, что и 12 июля. И уже можно черенковать и укоренять колеусы. Занимаемся адениумами", - написала специалист в Facebook.

24-25 июля - можно сеять и пересаживать. Особое внимание нужно уделить вьющимся растениям.

26 июля – хороший день для того, чтобы сеять микрозелень, занимаемся водными культурами.

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