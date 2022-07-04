Гороскоп цветовода на июль 2022: когда сеять, пересаживать и обрезать растения

Астролог рассказала, когда в июле можно пересаживать комнатные растения и когда самый лучший день для обрезки роз после цветения.
Астролог Ирина Звягина составила короткий гороскоп цветовода на июль 2022 и назвала самые лучшие дни для разнообразных манипуляций с растениями.
Гороскоп цветовода на июль 2022
4 июля - хороший день для обрезки роз после первой волны цветения, обрезки сирени, спирей, вейгел.
7 июля - можно сеять двулетники, пересаживать, черенковать.
8, 9 июля - хороший день для для того, чтобы заниматься орхидеями. Луна в Скорпионе поможет позаботиться о тропических красавицах.
12 июля - день корня. Вечером можно заниматься укоренением черенков пеларгоний, чтобы к следующему году получить крепкие кустики.
15 июля - в этот день хорошо придавать форму и обрезать растения.
17 июля - Луна в Рыбах. Хорошее время для занятий с водными растениями, аквариумного дизайна.
21 июля - снова день корня.
"Делаем то же, что и 12 июля. И уже можно черенковать и укоренять колеусы. Занимаемся адениумами", - написала специалист в Facebook.
24-25 июля - можно сеять и пересаживать. Особое внимание нужно уделить вьющимся растениям.
26 июля – хороший день для того, чтобы сеять микрозелень, занимаемся водными культурами.
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