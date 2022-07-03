Отцвели пионы - что делать дальше: советы начинающим садоводам

Что делать, когда пионы отцветут / Коллаж фото pixabay.com

Красавцы-пионы не требуют особого ухода - с этим роскошным цветком справится даже начинающий цветовод, особенно, если будет знать несколько важных правил. Начало июля - время когда пионы отцветают. Что делать с ними дальше, разобрался Главред.

Можно ли обрезать пионы сразу после цветения

Когда цветение пионов прекращается, некоторые садоводы теряют интерес к растению, что в корне неправильно. Ведь от того, как вы позаботитесь о пионах сейчас, зависит то, порадуют ли они вас цветами в следующем году. Ведь именно в этот период у подземных оснований стеблей пионов начинают закладываться почки возобновления. После цветения они бурно растут, забирая все питательные вещества на себя, и набирают силу на будущий год.

Итак, что делать, когда пионы отцветут? Обрезка пионов после цветения - обязательная процедура. Обрезать пионы нужно правильно, а именно - срезать все увядшие соцветия примерно до первого листочка на стебле. Если есть больные или гнилые листья и стебли, их тоже нужно удалить.

После цветения вся земля вокруг пионов покрыта лепестками. Их необходимо сразу же убрать, потому что они могут стать рассадников грибковых заболеваний.

В профилактических целях пионы можно опрыскать медным купоросом (60 г на 10 литров воды). Также нужно обработать почву вокруг куста.

Когда можно срезать листья у пионов

Побеги с листьями не обрезают до поздней осени. Чтобы под землёй хорошо развивались почки возобновления, которые дадут весной свежие побеги, важно, чтобы куст всё лето стоял с листьями.

Обрезать же всю надземную часть стоит лишь после первых заморозков, а лучше — непосредственно при подготовке к зиме, когда, срезав побеги, остатки растения сразу же засыпают 10-сантиметровым слоем мульчирующего материала, лучше всего — перегноя.

Что делать с пионами в июле месяце

Пионам для закладывания цветковых почек нужна влажная земля, поэтому после цветения растение нуждается в поливе. Если его прекратить, то растения испытают стресс, что приведет к образованию ослабленных почек, а значит в следующем пионы цвести не будут.

Полив пионов особенно важен, если лето жаркое и сухое. Количество воды нужно сокращать постепенно. Если под цветущий куст нужно выливать примерно 25-30 литров воды, то после цветения объем уменьшается сначала до 15 л, потом – до 10 л и т.д. до полного прекращения. Прекращают полив в начале сентября.

Чем подкормить пионы после цветения

После окончания цветения пиону требуются калий и фосфор, поэтому подкормить растение можно золой. Хотя она считается типичным калийным удобрением, однако фосфора в ней достаточно.

Чтобы приготовить зольную подкормку для пионов, разбавьте литровую банку золы в ведре воды и полейте этим раствором кусты.

Через месяц эту же подкормку повторяют, добавив в ведро щепотку борной кислоты. В конце лета пионы поливают зольным настоем ещё раз.

Читайте такжеСигаретный пепел - уникальное удобрение для комнатных растений: как применять и в чем польза

Если фосфором кормили пионы давно, то одной золы будет недостаточно. В этом случае на куст надо внести и как минимум чайную ложку суперфосфата.

Садоводы также советуют сразу после цветения подкормить пионы органикой. Например, коровяком (разбавить водой в соотношении 1:10). Вокруг куста сделайте круговую борозду и вылейте в нее раствор. Это удобрение будет способствовать активному росту корневой системы, образованию стеблей и почек возобновления. Позже такое удобрение вносить не стоит, так как летом азот пионам не нужен.

Смотрите видео - Отцвели пионы - что делать:

Ранее Главред писал, что делать, чтобы пионы долго и пышно цвели.

Вам также может быть интересно: