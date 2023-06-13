Головоломка "прокачает" внимательность: нужно найти зашифрованное имя за 6 секунд

Головоломка довольно сложная. Возможно, правильный ответ не сразу бросится вам в глаза.

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Головоломка поможет стимулировать когнитивные способности / Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

При помощи головоломок можно не только стимулировать работу мозга, но и "прокачать" свой английский. Ранее Главред уже предлагал вам проверить свои знания в материале: Головоломка для гениев: нужно найти слово, спрятанное в море букв за 10 секунд.

Теперь вашему вниманию новая задача. На картинке написаны на английском языке четыре даты.

Сможете ли вы понять, какое имя зашифровано в этих четырех строчках?

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На выполнение задания есть всего лишь 6 секунд.

Найдите зашифрованное имя / Фото mirror.co.uk

Подсказка: это имя состоит из четырех букв и дается обычно мужчинам. Кстати, так звали одного из президентов США.

Головоломка довольно сложная. Возможно, имя не сразу бросится вам в глаза.

Правильный ответ: John (Джон). Сколько времени вам понадобилось, чтобы его найти?

На картинке зашифровано имя John / Фото mirror.co.uk

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