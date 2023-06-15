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Головоломка на скорость: только единицы найдут звезду среди кошек за 7 секунд

Алёна Воронина
15 июня 2023, 07:05
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На рисунке с большим количеством котов не так уж просто заметить одну важную деталь. Поэтому справиться с задачей смогут не все.
Головоломка, девушка
Нужно найти звезду среди котов за 7 секунд/ Brightside, ua.depositphotos.com

Разгадывание головоломок и разнообразных загадок – это приятное занятие для души, но не только. Если выполнять такие задачи достаточно часто, можно неплохо "натренировать" свой мозг, улучшить свои умственные способности и обострить внимательность к деталям. Со временем вы будете удивлены, насколько острее станет ваш разум. Следующая головоломка заставит вас применить всю свою внимательность, ведь нужно будет найти звезду среди котов.

Задание нужно выполнить всего за 7 секунд, что делает его еще более сложным, пишет Brightside.

На картинке мы видим большое количество причудливых котов, собравшихся большой толпой. Изображение выглядит еще атмосфернее, потому что четвероногие имеют разнообразную яркую окраску.

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Но такая яркость не помогает решать задачи, а может лишь запутать. Ведь где-то среди котиков спряталась звезда, и увидеть ее на таком разноцветном рисунке довольно нелегко.

Попробуйте разгадать эту загадку на скорость. Вам придется сосредоточиться, не отвлекаться ни на что и засечь время выполнения задания с помощью секундомера.

Если вам не удается найти звезду среди котов за 7 секунд, не стоит расстраиваться, ведь загадка не простая. Просто выделите себе на это больше времени.

Головоломка
Нужно найти звезду среди котов за 7 секунд/ Brightside

Если вам не удается выполнить задание, оставляем небольшую подсказку – обратите внимание на котика, который сидит в правом нижнем углу картинки.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Головоломка
Звезда на лбу у кота в правом нижнем углу/ Brightside

Ранее мы рассказывали о сложной летней загадке, в которой нужно найти пчелу за 5 секунд. Пчелка спряталась среди цветов и других животных. Заметить ее смогут лишь самые внимательные.

Также ранее мы рассказывали о загадке на наблюдательность, в которой нужно найти цифру 3 за 15 секунд. Цифры на картинке будут отвлекать и запутывать, поэтому разгадать загадку удастся не всем.

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