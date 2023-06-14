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Сложная летняя загадка: нужно найти пчелу за 5 секунд

Алёна Воронина
14 июня 2023, 07:20
94
Пчелка спряталась среди цветов и других животных. Заметить ее смогут лишь самые внимательные.
Головоломка, девушка
Нужно найти пчелу на картинке за 5 секунд/ Brightside, ua.depositphotos.com

Ежедневное разгадывание разнообразных загадок и головоломок способно существенно улучшить умственные способности и обострить внимательность. Следующая загадка предлагает найти пчелу на картинке с летним сюжетом.

Для выполнения задания стоит будет держать возле себя секундомер или таймер, ведь задание нужно будет выполнить на скорость – всего за 5 секунд, пишет Brightside. Если вы готовы бросить себе вызов, тогда – вперед.

На рисунке мы видим как зайчик, овечка и ёжик занимаются каждый своими делами на поле, которое покрыто летними цветами. Зайчик ловит бабочек, овечка ест траву, а ежик несет домой яблоко и грибочек. Также мы видим четыре горшка с комнатными цветами и бабочек, которые летают вокруг.

видео дня

На этой летней картинке где-то спряталась пчелка. Ее нужно отыскать всего за 5 секунд. Постарайтесь выполнить эту задачу как можно скорее.

Не стоит разочаровываться, если 5 секунд прошло, а вы всё еще не увидели пчелку, ведь задача не такая легкая, как может показаться на первый взгляд. Просто выделите себе на это немного больше времени и продолжайте искать.

Головоломка
Нужно найти пчелу на картинке за 5 секунд/ Brightside

Если вам не удается найти пчелу, даем небольшую подсказку – обратите внимание на правый верхний угол картинки и внимательно там всё осмотрите.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Головоломка
Пчелу можно найти рядом с ежиком/ Brightside

Ранее мы рассказывали о загадке на наблюдательность, в которой нужно найти цифру 3 за 15 секунд. Цифры на картинке будут отвлекать и запутывать, поэтому разгадать загадку удастся не всем.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти число 67 за 12 секунд. В море чисел у кого-угодно начнут разбегаться глаза. Даже не думайте, что будет легко найти нужное число среди множества других.

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