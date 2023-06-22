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Головоломка на скорость: лишь настоящий гений может за 10 секунд найти лишнее слово

Анна Ярославская
22 июня 2023, 03:30
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Все слова на картинке кажутся одинаковыми, но это лишь на первый взгляд.
Головоломка
Нужно найти слово "cold" среди множества "gold" / Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

Если вы гордитесь своей способностью решить любую головоломку, то попробуйте найти лишнее слово на картинке. Эта задача намного сложнее, чем кажется.

Если вы больше любите искать спрятанные предметы, то вам точно понравится такая задача: Суперсложная головоломка: нужно найти бабочку среди моря цветов за 10 секунд.

На изображении очень много раз написано слово "gold" (в переводе с английского - "золото"). Но где-то спрятано слово, отличающееся только одной буквой. И это слово "cold" ("холод").

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У вас есть 10 секунд на выполнение задания.

Головоломка
Найдите слово "cold", чтобы выиграть / Фото: mirror.co.uk

Подсказка: обратите внимание на нижнюю половину изображения.

Если вы еще не можете найти слово "cold", ниже мы опубликовали правильный ответ.

Слово "cold" спряталось в предпоследней строке в предпоследней колонке, поэтому его легко пропустить, если вы очень бегло просматривали углы.

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал суперсложную головоломку - нужно найти 24 треугольника за 6 минут.

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