Суперсложная головоломка: нужно найти бабочку среди моря цветов за 10 секунд

На ярком рисунке спряталась бабочка. Чтобы отыскать ее, придется применить всю свою внимательность.

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Головоломку смогут решить только те, у кого очень хорошее зрение / Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

Головоломки и оптические иллюзии — это забавный способ проверить свои когнитивные способности. Новая сложная головоломка предлагает найти бабочку, замаскированную среди ярких летних цветов. Только те, у кого острое зрение, смогут справиться с этой задачей.

Подсказка: бабочка - оранжевого цвета. Она искусно спряталась среди цветов похожих оттенков.

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Для того, чтобы выполнить задание, у вас есть всего лишь 10 секунд.

Оранжевая бабочка сидит на оранжевых и желтых цветах / Фото: mirror.co.uk

Если вы не смогли разгадать головоломку в течение десяти секунд, правильный ответ опубликован ниже:

Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал разобраться с оптической иллюзией: на яркой картинке - множество цифр. Кажется, что там всего лишь одно число - 58. Но где-то спряталось число 38. Именно его и нужно найти. Время на решение головоломки ограничено - всего лишь 10 секунд.

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