Суперсложная головоломка: нужно найти бабочку среди моря цветов за 10 секунд

Головоломки и оптические иллюзии — это забавный способ проверить свои когнитивные способности. Новая сложная головоломка предлагает найти бабочку, замаскированную среди ярких летних цветов. Только те, у кого острое зрение, смогут справиться с этой задачей.
Подсказка: бабочка - оранжевого цвета. Она искусно спряталась среди цветов похожих оттенков.
Для того, чтобы выполнить задание, у вас есть всего лишь 10 секунд.
Если вы не смогли разгадать головоломку в течение десяти секунд, правильный ответ опубликован ниже:
Ранее Главред предлагал разобраться с оптической иллюзией: на яркой картинке - множество цифр. Кажется, что там всего лишь одно число - 58. Но где-то спряталось число 38. Именно его и нужно найти. Время на решение головоломки ограничено - всего лишь 10 секунд.
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