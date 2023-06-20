Головоломка, которая сбивает с толку: нужно найти число 67 за три секунды

Если вы справитесь с заданием в назначенное время, значит у вас глаза ястреба.

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Достаточно ли у вас зоркий взгляд, чтобы найти число 67? / Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

Поддерживать активность мозга на высоком уровне так же важно, как и держать в тонусе тело. Один из лучших способов развивать когнитивные способности — это регулярное разгадывание головоломок. Оптические иллюзии и головоломки улучшат способность мозга воспринимать и интерпретировать визуальную информацию.

Новая головоломка гарантированно заставит вас призадуматься. Правда, думать придется очень быстро. У вас есть всего три секунды, чтобы найти число 67, которое спряталось в море чисел 97.

Вы должны найти 67 среди моря чисел 97 / Фото: mirror.co.uk

Сколько вам понадобилось времени, чтобы найти число 67?

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Если вы справились за три секунды, значит у вас глаза ястреба.

Подсказка: число, которое вы ищете, находится в верхней половине изображения, справа.

Правильный ответ: число 67 спряталось в правом верхнем углу, во втором ряду, второе справа.

Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред публиковал загадку для настоящих экспертов в правилах дорожного движения.

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