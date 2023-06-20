Головоломка, которая сбивает с толку: нужно найти число 67 за три секунды

Поддерживать активность мозга на высоком уровне так же важно, как и держать в тонусе тело. Один из лучших способов развивать когнитивные способности — это регулярное разгадывание головоломок. Оптические иллюзии и головоломки улучшат способность мозга воспринимать и интерпретировать визуальную информацию.
Новая головоломка гарантированно заставит вас призадуматься. Правда, думать придется очень быстро. У вас есть всего три секунды, чтобы найти число 67, которое спряталось в море чисел 97.
Сколько вам понадобилось времени, чтобы найти число 67?
Если вы справились за три секунды, значит у вас глаза ястреба.
Подсказка: число, которое вы ищете, находится в верхней половине изображения, справа.
Правильный ответ: число 67 спряталось в правом верхнем углу, во втором ряду, второе справа.
Ранее Главред публиковал загадку для настоящих экспертов в правилах дорожного движения.
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