Головоломка для настоящих мастеров: нужно за 5 секунд найти школьника-обманщика

Головоломки - отличный тренажер для мозга, который стимулирует память и процессы мышления. У детей они развивают пространственное воображение, сообразительность, смекалку, находчивость, а взрослым помогают на долгие годы сохранить возможность удерживать в голове большой объем информации. Новая головоломка в этом точно поможет.
Внимательно посмотрите на картинку. На первый взгляд, в классе сидят дети и спокойно сдают экзамен, а учитель стоит в стороне и наблюдает за ними.
Однако один непослушный ученик хитрит. Хотя вы можете предположить, что это школьница, которая сидит в первом ряду и подглядывает в ответы своего одноклассника, это неверно.
Мошенника нужно найти за 5 секунд или меньше.
Если вы не можете найти ученика-обманщика, то посмотрите на задний ряд детей. Один из школьников переписывает правильные ответы со своей руки.
Ранее Главред публиковал умопомрачительную головоломку: нужно за 60 секунд найти 7 предметов на картинке.
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