Головоломка для настоящих мастеров: нужно за 5 секунд найти школьника-обманщика

Если вы - поклонник оптических иллюзий и головоломок, то новое задание вам точно понравится.

https://news.glavred.info/golovolomka-dlya-nastoyashchih-masterov-nuzhno-za-5-sekund-nayti-shkolnika-obmanshchika-10472641.html Ссылка скопирована

Новая головоломка заставит вас призадуматься / Фото: pixabay.com, Bright Side

Головоломки - отличный тренажер для мозга, который стимулирует память и процессы мышления. У детей они развивают пространственное воображение, сообразительность, смекалку, находчивость, а взрослым помогают на долгие годы сохранить возможность удерживать в голове большой объем информации. Новая головоломка в этом точно поможет.

Внимательно посмотрите на картинку. На первый взгляд, в классе сидят дети и спокойно сдают экзамен, а учитель стоит в стороне и наблюдает за ними.

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Однако один непослушный ученик хитрит. Хотя вы можете предположить, что это школьница, которая сидит в первом ряду и подглядывает в ответы своего одноклассника, это неверно.

Мошенника нужно найти за 5 секунд или меньше.

Один из школьников на картинке обманывает учителя / Фото Bright Side

Если вы не можете найти ученика-обманщика, то посмотрите на задний ряд детей. Один из школьников переписывает правильные ответы со своей руки.

Правильный ответ на головоломку / Фото Bright Side

Ранее Главред публиковал умопомрачительную головоломку: нужно за 60 секунд найти 7 предметов на картинке.

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