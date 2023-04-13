Головокружительная оптическая иллюзия: есть всего 30 секунд, чтобы найти пасхального кролика

Попробуйте просканировать глазами оптическую иллюзию слева направо, двигаясь вниз.

https://news.glavred.info/golovokruzhitelnaya-opticheskaya-illyuziya-est-vsego-30-sekund-chtoby-nayti-pashalnogo-krolika-10463347.html Ссылка скопирована

Оптическая иллюзия / BlindsbyPost

Захватывающая пасхальная головоломка предлагает вам найти кролика, прячущегося среди пасхальных яиц.

BlindsbyPost создал потрясающую головоломку, которая проверит ваше зрение. Авторы оптической иллюзии отмечают, что только те, у кого хорошее зрение, смогут решить головоломку менее чем за 30 секунд.

Все, что вам нужно сделать, это найти кролика, прячущегося среди шоколадных яиц.

видео дня

Это сложнее, чем кажется, тем более что пасхальные угощения бывают разных цветов, размеров и узоров.

Читайте такжеВ какой цвет покрасить яйца на Пасху: они принесут счастье и богатство всей семье

Авторы головоломки создали оптическую иллюзию таким образом, что из-за всех весенних цветов, которые разбросаны вокруг — лепестки немного похожи на кроличьи ушки.

Как найти кролика среди яиц / BlindsbyPost

Попробуйте просканировать глазами изображение слева направо, двигаясь вниз.

Это гораздо менее утомительно для глаз — и таким образом вы, надеюсь, не пропустите пасхального кролика.

Маленькая подсказка, обратите внимание на пасхальные яйца и проверьте, не выглядывает ли лицо кролика сзади.

Читайте также: