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Головокружительная оптическая иллюзия: есть всего 30 секунд, чтобы найти пасхального кролика

Мария Тупик
13 апреля 2023, 22:26 обновлено 13 апреля, 22:33
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Попробуйте просканировать глазами оптическую иллюзию слева направо, двигаясь вниз.
Оптическая иллюзия
Оптическая иллюзия / BlindsbyPost

Захватывающая пасхальная головоломка предлагает вам найти кролика, прячущегося среди пасхальных яиц.

BlindsbyPost создал потрясающую головоломку, которая проверит ваше зрение. Авторы оптической иллюзии отмечают, что только те, у кого хорошее зрение, смогут решить головоломку менее чем за 30 секунд.

Все, что вам нужно сделать, это найти кролика, прячущегося среди шоколадных яиц.

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Это сложнее, чем кажется, тем более что пасхальные угощения бывают разных цветов, размеров и узоров.

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Авторы головоломки создали оптическую иллюзию таким образом, что из-за всех весенних цветов, которые разбросаны вокруг — лепестки немного похожи на кроличьи ушки.

Как найти кролика среди яиц
Как найти кролика среди яиц / BlindsbyPost

Попробуйте просканировать глазами изображение слева направо, двигаясь вниз.

Это гораздо менее утомительно для глаз — и таким образом вы, надеюсь, не пропустите пасхального кролика.

Маленькая подсказка, обратите внимание на пасхальные яйца и проверьте, не выглядывает ли лицо кролика сзади.

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