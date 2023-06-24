Головоломка сложнее, чем кажется: лишнюю букву найдут лишь единицы

Головоломки - отличный вариант, чтобы разгрузить наш мозг от загруженных будней. Иногда нам кажется, что голова "закипает" и теряет возможность фокусироваться на чем-то, мыслить нестандартно или быть внимательным.
Оптические иллюзии, головоломки и задачки на логику могут помочь с этой проблемой. Они действительно могут натренировать наш мозг и полностью поменять подход даже к выполнению работы. Если решать такие задачки на постоянной основе, то вы заметите, как начнете замечать то, на что раньше не обращали внимание.
Мы предлагаем вам разобраться с интересной и очень простой головоломкой. Вам нужно найти лишь одну лишнюю букву. Обратите внимание на то, что сделать это не так просто, ведь буквы очень похожи между собой.
На поиск у вас есть всего 10 секунд. За такое время с этой головоломкой смогут справиться лишь люди с высоким уровнем IQ.
Где спряталась буква
Если у вас получилось найти лишнюю букву за 10 секунд, то можем вас поздравить, у вас высокий уровень IQ. А если не получилось, не стоит сразу расстраиваться.
Ві можете попробовать снова, не ограничивая себя во времени.
А теперь мы расскажем, где же именно спряталась нужная буква. Лишней оказалась буква "Л".
Напомним, мы предлагали вам головоломку с цифрами. За 15 секунд нужно найти лишнее число. Успеть за это время справиться с задачкой практически невозможно.
Ранее мы предлагали вам справиться с очень сложной головоломкой. Вам всего за 10 секунд нужно было найти всего одну лишнюю букву. Эта буква оказалась очень похожей на все остальные, что лишь усложняет её поиск.
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