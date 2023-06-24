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Головоломка сложнее, чем кажется: лишнюю букву найдут лишь единицы

Ангелина Подвысоцкая
24 июня 2023, 17:02 обновлено 24 июня, 17:08
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Вам нужно за 10 секунд найти лишь одну букву Л, которая спряталась между буквами П.
головоломка
Нужно найти лишь одну лишнюю букву за 10 секунд / Коллаж: Главред, фото: maximonline, ua.depositphotos.com

Головоломки - отличный вариант, чтобы разгрузить наш мозг от загруженных будней. Иногда нам кажется, что голова "закипает" и теряет возможность фокусироваться на чем-то, мыслить нестандартно или быть внимательным.

Оптические иллюзии, головоломки и задачки на логику могут помочь с этой проблемой. Они действительно могут натренировать наш мозг и полностью поменять подход даже к выполнению работы. Если решать такие задачки на постоянной основе, то вы заметите, как начнете замечать то, на что раньше не обращали внимание.

Мы предлагаем вам разобраться с интересной и очень простой головоломкой. Вам нужно найти лишь одну лишнюю букву. Обратите внимание на то, что сделать это не так просто, ведь буквы очень похожи между собой.

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На поиск у вас есть всего 10 секунд. За такое время с этой головоломкой смогут справиться лишь люди с высоким уровнем IQ.

головоломка
Нужно найти лишь одну лишнюю букву за 10 секунд / фото: maximonline

Где спряталась буква

Если у вас получилось найти лишнюю букву за 10 секунд, то можем вас поздравить, у вас высокий уровень IQ. А если не получилось, не стоит сразу расстраиваться.

Ві можете попробовать снова, не ограничивая себя во времени.

А теперь мы расскажем, где же именно спряталась нужная буква. Лишней оказалась буква "Л".

головоломка
Нужно найти лишь одну лишнюю букву за 10 секунд / фото: maximonline

Напомним, мы предлагали вам головоломку с цифрами. За 15 секунд нужно найти лишнее число. Успеть за это время справиться с задачкой практически невозможно.

Ранее мы предлагали вам справиться с очень сложной головоломкой. Вам всего за 10 секунд нужно было найти всего одну лишнюю букву. Эта буква оказалась очень похожей на все остальные, что лишь усложняет её поиск.

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