Год семьи и любви: астролог назвал опасные даты для свадьбы в 2023 году

Год Кролика станет благоприятным для создания семьи и рождения детей.

2023 год станет годом любви и семьи / Коллаж фото ua.depositphotos.com, Главред

2023 год станет идеальным для создания семьи и рождения детей. Самыми востребованными качествами станут сексуальность, доброжелательность, гостеприимство, а также умение любить и вести мирные переговоры. Об этом в интервью Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.

Водяной Кролик выведет на первый план мягкость, изящество, творческое начало и даже магические способности.

Астролог убежден, что люди, которые не состоят в отношениях, обязательно встретят своего спутника.

"В 2023 году эмоциональные взаимоотношения между людьми выйдут на первый план, вытесняя прагматичность. Поэтому год благоприятен для создания или укрепления семьи, зачатия и рождения детей, а также для романтических знакомств", - говорит астролог.

Этот год также станет благоприятным для расширения круга друзей.

Однако астролог предостерег, ведь есть и опасный период, который может обернуться плачевно для пары. Этим периодом станет 21 июля – 6 сентября.

"С 21 июля по 6 сентября будет статичная и ретроградная Венера. В этот период нельзя вступать в брак. Лучше в этот период возвращаться к своим близким и родным, в том числе можно вернуться к бывшему мужу или жене", - сказал Влад Росс.

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