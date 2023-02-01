Глыбы льда и снежные заносы в морозилке: как быстро и безопасно вернуть камере свободу

Называем 5 причин, почему в морозилке образуется лед и снег.

Как быстро разморозить лед в морозильнике / ua.depositphotos.com

Холодильник мы открываем каждый день, а морозилку только, когда нужно достать продукты длительного хранения. Это приводит к обнаружению там неприятных сюрпризов в виде наледи, сугробов и ледников, в которые навеки вечные вмерзли продукты. Все это нужно убрать, чтобы не сломать холодильник, но нужно знать, как быстро разморозить лед в морозилке.

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Морозильная камера: правила ухода

Ледники в морозилке – это результат частых открываний дверцы. В этот момент соединяется влажный теплый воздух с сухим и холодным, в результате образуется пар, который оседает на стенках и дверце морозилки и превращается в такие огромные залежи льда и снега. Чем дольше по времени не размораживался холодильник, тем больше электроэнергии он потребляет для поддержания установленной температуры.

Почему в морозилке образуется "шуба" уже понятно, но остался вопрос о том, как часто нужно размораживать холодильник, чтобы убрать торосы. Все зависит от марки техники и от скорости нарастания льда.

В данном случае необходимо обратить внимание на следующие аспекты:

место установки морозильной камеры;

в каком микроклимате используется агрегат – квартира, нежилое помещение;

с какой частотой открывается дверца морозилки.

Причинами, почему в холодильнике в морозильной камере образуется лед, может быть неправильная эксплуатация холодильника и другие ошибки.

Лед в морозилке: главные ошибки при эксплуатации

Как ни странно, но ответом на вопрос о том, почему в морозилке появляется лед, может быть неправильная эксплуатация камеры.

Частые ошибки в использовании холодильников и морозильных камер:

Установка техники рядом с внешним блоком кондиционера, отопительными приборами – компрессору придется туго в этом случае, а в камере начнется ледниковый период. Так морозилка пытается удержать температуру в условиях постоянного подогрева от кондиционера. Установка морозилки в непроветриваемом служебном помещении, на балконе также могут привести к обледенению внутри и износу компрессора, который будет подстраиваться под меняющиеся условия. Забитая до отказа морозилка – повод для намерзания ледяных глыб внутри камеры. Плотно сложенные пакеты и коробки препятствуют циркуляции воздуха в камере. Это приводит к перегрузке компрессора, тратится больше электроэнергии и образуется лед. Образование льда и снега на стенках камеры влечет желание снять их с помощью острых предметов. Можно ли отковыривать лед в морозилке – вопрос, который должен появиться у всех, кто собирается так поступить. Сбивать и срезать наледь со стенок камеры нельзя. Острым предметом или молотком можно повредить коммуникации с фреоном, которые проходят сразу под обшивкой. Загрязнение морозильной камеры – это еще одна причина, по которой может намерзать ледник внутри. Мусор, остатки продуктов, упаковки и другие посторонние предметы усложняют работу оборудования, способствуют увеличению ледяных отложений.

Избавиться от проблемы можно с помощью действенных и безопасных для техники способов. Зная, как быстро очистить морозилку, станет легче за ней ухаживать регулярно.

Как быстро и безопасно разморозить лед в морозильнике

Поддерживать чистоту внутри оборудования нужно регулярно. Размораживать и мыть его рекомендуется 1-2 раза в год. Процесс начинается с отключения холодильника от сети. При этом дверца камеры должна быть приоткрыта. Самостоятельно лед будет таять в течение 24 часов, поэтому у хозяек возникает вопрос, как быстро очистить морозилку.

Одним из безопасных способов удалить ледяные торосы будет емкость с горячей водой. На дно морозилки нужно положить разделочную доску или подставку под горячее, а на нее поставить емкость с кипятком. Горячие поверхности не должны соприкасаться с обшивкой камеры. Кипяток придется периодически менять.

Иногда советуют ускорить процесс феном для волос. Почему опасно размораживать холодильник феном или тепловентилятором? Сочетание большого количества жидкости и электроэнергии опасно для жизни. Также высокая температура воздуха или обогревателя способны расплавить обшивку камеры.

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