Глава Пентагона обсудил с Россией ситуацию возле украинской границы

США и Россия проверили очередные переговоры / Reuters

Руководство министерств обороны США и России провело телефонные переговоры, в ходе которых затронули тему Украины. В частности, снижение военных рисков вблизи ее границ, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"6 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III поговорил с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили снижение рисков вблизи границ Украины", - говорится в размещенном на сайте Пентагона сообщении.

Министерство обороны России ограничилось заявлением о том, что Шойгу и Остин в телефонном разговоре "обсуждали вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес".

Переговоры с Россией

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорил о России с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. По итогам встречи он заявил, что Альянс готов к диалогу с агрессором. Также генсек назвал дату переговоров – вполне вероятно, что они состоятся 12 января.

Также ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину и Грузию пора принять в Альянс и дать гарантии защиты союзников. Расмуссен добавил, что Россия не может диктовать условия о нерасширении НАТО.

Напомним, в США намерены во время предстоящей серии переговоров с Россией поднять важный вопрос вторжения в соседние страны. Также власти страны думают обсудить применение химического оружия на иностранной территории.​​​​

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