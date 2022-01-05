В Белом доме озвучили темы, которые намерены обсудить с Россией

Джен Псаки озвучила темы переговоров с Россией / Reuters

В США намерены во время предстоящей серии переговоров с Россией поднять важный вопрос вторжения в соседние страны. Также власти страны думают обсудить применение химического оружия на иностранной территории.​​​​

"Мы и наши союзники будем поднимать эти и другие вопросы с Россией в ближайшие дни и недели", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время сегодняшнего брифинга.

Отметим, Псаки во время брифинга также подчеркнула, что США не собираются пункт за пунктом отвечать на предложения российской стороны.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорил о России с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. По итогам встречи он заявил, что Альянс готов к диалогу с агрессором. Также генсек назвал дату переговоров – вполне вероятно, что они состоятся 12 января.

Также ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину и Грузию пора принять в Альянс и дать гарантии защиты союзников. Расмуссен добавил, что Россия не может диктовать условия о нерасширении НАТО.

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