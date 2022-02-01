Герой не моего романа: названы самые худшие мужья по гороскопу

Гороскоп на 2022 год - топ-3 худших мужа по гороскопу / depositphotos.com/

Вступая в брак с тремя представителями зодиакального круга, не стоит рассчитывать на помощь и поддержку. Разделение домашних обязанностей – это точно не про них.

О счастливых датах вступления в брак в этом году, читайте в нашем материале: Свадьба в год Тигра 2022: благоприятные дни для торжества и когда категорически нельзя жениться.

Специалисты в области астрологии выделяют три знака зодиака, с которыми будет сложно в браке. Они совершенно не умеют брать ответственность за семью, а поиск компромиссов будет нерешенной задачей.

Рак

Чувствительные Раки при малейших потрясениях склонны не решать возникающие проблемы, а прятаться в своей раковине. Любые житейские трудности могут выбить их из колеи настолько, что они могут впасть в депрессию. И если первые годы брака будут наполнены эмоциями и чувствами, то чем дальше, тем более "холодными" могут становиться представители знака стихии воды. Разногласия и ссоры по малейшему поводу могут спровоцировать недопонимание, а в итоге закончиться расставанием.

Реклама

Читайте такжеОпасность на каждом шагу: названы дни февраля 2022, когда могут подстерегать неудачи

Скорпион

Эти мужчины не спешат раскрываться и доверять своей половинке сразу. Им нужно время, чтобы узнать партнершу и наладить контакт. А до этого, стоит приготовиться к излишней подозрительности. Очень часто необоснованные обвинения в неверности, могут вывести из себя даже самых спокойных представительниц прекрасного пола. Отношения со Скорпионом – как "посиделки" на пороховой бочке, никогда не знаешь, где рванет. Такие мужчины редко проявляют заботу и помогают с домашними обязанностями.

Читайте такжеСказочное везение и исполнение желаний: для кого из знаков дата 22.02.2022 станет счастливой

Стрелец

Активные и динамичные Стрельцы, всегда находятся в движении. И, с одной стороны, они постоянно ищут способы проявить свои амбиции, однако с другой, такой подход практически не оставляет времени на укрепление семейных отношений. Рутина может быстро им надоесть, и они сломя голову могут ввязаться в любовные авантюры. Кроме того, они очень много времени уделяют времяпровождению с друзьями. Семья может быть для них далеко не на первом месте.

Читайте также: