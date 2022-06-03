Германия боится помогать Украине в войне с РФ: в Берлине назвали причину

Германия боится помогать Украине в войне с РФ / pixabay, УНИАН

В Германии убеждены, что делать все возможное для помощи Украине в войне с Россией не нужно, ведь в таком случае страна "станет участником войны". Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает Bild.

Он объясняет, что Германия не делает все возможное, потому что якобы таким образом пытается избежать эскалации - начала третьей мировой войны.

"Мы не делаем всего возможного ... Мы не хотим и не должны становиться участниками войны. Не только из-за страха за жизни наших солдат, которые погибнут на поле боя, но и потому, что так мы проложим путь для глобальной войны. Поэтому мы не делаем все, что можем. Но делаем все, что сейчас ответственно делать, чтобы помочь Украине", - сказал Роберт Хабек.

Он убеждает, что Германия поддерживает Украину "в ее военных целях". Также он отметил, что Украине самой необходимо решать, "что для нее будет успешным окончанием войны".

"Успешно завершить войну - не проиграть. Победа - это открытое понятие. Я не хочу предполагать, что все это может означать, но есть много способов успешно закончить эту войну ... В какой-то момент появиться дипломатическая возможность. Конечно, эта возможность может появиться только тогда, когда Путин больше не сможет одержать победу в военном смысле", - добавил Хабек.

Напомним, в Германии критикуют канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры. Председатель комитета Бундестага по обороне призвала правительство Германии как можно скорее доставить в Украину 50 боевых машин пехоты Marder.

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Поставки Германией оружия Украине

Немецкое издание Die Welt 12 мая опубликовало материал, в котором говорилось, что между Киевом и Берлином возникло недоразумение, из-за чего поставки оружия Украине затянулись. Речь шла о промедлении с заказом зенитных установок Gepard. Как утверждали в Германии, украинская сторона должна самостоятельно их заказывать у компании Krauss-Maffei Wegmann. При этом в Киеве заявили, что поставки должен осуществлять непосредственно Берлин.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба критиковал Германию за ее неготовность поставлять оружие, которое нужно Киеву. Дипломат говорил, что ВСУ получат БМП Marder, тогда как есть потребность в танках Leopard.

Немецкое издание получило доступ к документам, которые подтверждают то, что за последние 9 недель правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины и почти не поставило орудия. В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило две партии оружия от Германии. Обе партии содержали лишь небольшие устройства.

Позже стало известно о том, что ФРГ собирается передать Украине тяжелое вооружение - самоходные установки Gepard и боевые машины пехоты Marder.

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