Германия почти не поставила Украине оружия: военную поддержку свели к минимуму - СМИ

Германия почти не поставила Украине оружия / Reuters

Правительство Германии за последние 9 недель свело к минимуму военную поддержку Украины и почти не поставило оружия. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся у него документы.

В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило две партии оружия от Германии. Обе партии содержали лишь небольшие устройства. В целом Германия отправила в Украину:

3000 противотанковых мин,

1600 специализированных противотанковых мин направленного действия,

запчасти для пулеметов,

запальники,

детонирующие шнуры, радиоприемники,

ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

В Минобороны Германии не подтвердили, что именно было отправлено в Украину, отметив, что эта информация засекречена.

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Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, создается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, что получение немецких танков Leopard остается в мечтах украинской армии, наиболее реалистичным сценарием является то, что Украина получит от Германии бронетранспортеры Marder.

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