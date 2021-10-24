Геомагнитная буря атакует 25 октября 2021: как справиться с ударом

Магнитная буря 25 октября 2021 - по кому ударит сильнее всего / 1zoom.ru

Сосредоточиться на делах в первый день рабочей недели будет трудно: магнитная буря 25 октября 2021 года снизит концентрацию и общую работоспособность.

Это геомагнитная буря небольшой силы – в три балла. Планетарный индекс, как показывают данные NASA, поднимется ровно вдвое – до 10.

В то же время любые магнитные бури воздействуют на сосуды и психику. Поэтому в понедельник вероятны:

скачки давления – особенно у пожилых людей;

головные боли – сильнее это коснется беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом;

приступы раздражительности или чувство тревоги без конкретной причины – особенно у детей;

у людей с хроническими заболеваниями – обострение их болезней.

В первую очередь от магнитных атак страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: по статистике вызовов скорой помощи, во время геомагнитных возмущений количество обращений от людей с таким диагнозом возрастает примерно на 20%.

Всем, у кого в анамнезе имеются серьезные заболевания, стоит в дни повышенной геомагнитной активности держать под рукой лекарства, что были прописаны врачом.

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Всем людям, кто обычно жалуется на симптомы магнитных бурь, стоит хорошо выспаться накануне. Непосредственно во время магнитной бури и еще несколько часов после нее – ограничить физические нагрузки (особенно на сердце), употребление кофеина, табака и вредной еды.

В такой период оптимальное сочетание физической активности и рекомендации врачей "больше дышать свежим воздухом" – это пешая уличная прогулка (лучше всего – перед сном).

Ранее мы писали о том, что делать, если болит голова при магнитных бурях. Медикаменты при головной боли – не всегда являются лучшим решением.

В период магнитных бурь стоит беречь нервы, пить больше воды и травяного чая вместо кофе и черного чая. Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.