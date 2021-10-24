Геомагнитная буря атакует 25 октября 2021: как справиться с ударом

Магнитные бури в октябре 2021 года продолжаются: очередной удар пришелся на понедельник, 25 октября. Кто в зоне риска и что им делать – читайте на Главреде.
Сосредоточиться на делах в первый день рабочей недели будет трудно: магнитная буря 25 октября 2021 года снизит концентрацию и общую работоспособность.
Это геомагнитная буря небольшой силы – в три балла. Планетарный индекс, как показывают данные NASA, поднимется ровно вдвое – до 10.
В то же время любые магнитные бури воздействуют на сосуды и психику. Поэтому в понедельник вероятны:
- скачки давления – особенно у пожилых людей;
- головные боли – сильнее это коснется беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом;
- приступы раздражительности или чувство тревоги без конкретной причины – особенно у детей;
- у людей с хроническими заболеваниями – обострение их болезней.
В первую очередь от магнитных атак страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: по статистике вызовов скорой помощи, во время геомагнитных возмущений количество обращений от людей с таким диагнозом возрастает примерно на 20%.
Всем, у кого в анамнезе имеются серьезные заболевания, стоит в дни повышенной геомагнитной активности держать под рукой лекарства, что были прописаны врачом.
Всем людям, кто обычно жалуется на симптомы магнитных бурь, стоит хорошо выспаться накануне. Непосредственно во время магнитной бури и еще несколько часов после нее – ограничить физические нагрузки (особенно на сердце), употребление кофеина, табака и вредной еды.
В такой период оптимальное сочетание физической активности и рекомендации врачей "больше дышать свежим воздухом" – это пешая уличная прогулка (лучше всего – перед сном).
Ранее мы писали о том, что делать, если болит голова при магнитных бурях. Медикаменты при головной боли – не всегда являются лучшим решением.
В период магнитных бурь стоит беречь нервы, пить больше воды и травяного чая вместо кофе и черного чая. Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.