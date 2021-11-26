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Геомагнитная активность растет: как пережить эти выходные солнцезависимым людям

26 ноября 2021, 12:36

Прогноз магнитных бурь на месяц показывает, что магнитные бури 27 и 28 ноября доставят немало неприятностей со здоровьем.

Магнитные бури сегодня и на 3 дня чего ждать 26, 27 и 28 ноября 2021
Магнитные бури сегодня и на 3 дня - чего ждать 26, 27 и 28 ноября 2021 / flickr.com

Магнитные бури, которые являются последствиями вспышек на Солнце, у жителей Земли провоцируют головные боли, головокружения и проблемы с давлением. Также страдают больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе и обладатели хронических заболеваний.

Ближайшая сильная магнитная буря пройдет 28 ноября 2021. Но серьезные геомагнитные возмущения начнутся накануне.

Магнитная буря 27 ноября 2021 разыграется только под вечер: возмущения достигнут четырех баллов (желтый уровень опасности) около 21:00 по Киеву. В это время высока вероятность ухудшения самочувствия у метеозависимых людей: они могут жаловаться на головную боль и слабость. Даже у здоровых людей снизится работоспособность и концентрация внимания.

Читайте такжеМагнитные бури в декабре 2021: прогноз самых опасных днейМагнитная буря 28 ноября 2021 наибольшую опасность для здоровья представляет в первой половине дня. Будет сложно проснуться и сосредоточиться на делах. Возможны головокружения (даже в сидячем положении), учащенное сердцебиение и приступы тревожности без явной причины для волнения.

Уже в понедельник, 29 ноября, геомагнитная обстановка должна стабилизироваться, а геомагнитный фон в Киеве, Днепре, Харькове и остальных городах Украины выйти на приемлемый безопасный уровень.

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Пока что нужно постараться больше отдыхать, не перенапрягаться, пить достаточное количество воды и гулять на свежем воздухе.

Ранее мы писали про давление: симптомы, причины и лечение. Гипертония обычно развивается в течение нескольких лет.

Также Главред сообщал о том, что делать, если болит голова при магнитных бурях. Медикаменты при головной боли – не всегда являются лучшим решением.

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