Генсек ООН призвал все страны мира готовиться к новым пандемиям

Антонио Гутерреш / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш убежден, что нынешняя пандемия коронавируса COVID-19 не будет последней для человечества и призвал готовиться к появлению новых пандемий. Об этом он написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter по случаю Международного дня противоэпидемической готовности.

"COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество. Реагируя на нынешний кризис в области здравоохранения, нам необходимо готовиться к следующему", — написал Гутерреш.

Генсек ООН призвал уделить этому вопросу внимание и инвестиции, а также отметил необходимость обеспечения равного доступа к вакцинам.

"Лечение для всех и везде - это единственный способ преодолеть этот кризис. Нам нужна настоящая солидарность по вакцинам - сейчас", — подытожил он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что число жертв от COVID-19 в мире превысило 4,7 миллиона человек. По состоянию на 3 сентября в мире выявили свыше 234,6 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

С начала пандемии больше всего больных обнаружили в США – 43 657 869.

Согласно анализу, за последнюю неделю от коронавируса в мире ежедневно умирали примерно до 8 тысяч человек – то есть, в среднем 5 смертей в минуту по всему миру.