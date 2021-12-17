УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В ООН спрогнозировали, как именно удастся победить пандемию коронавируса

17 декабря 2021, 08:44
Прослушать новость
Остановить

По словам генсека ООН Антониу Гутерриш, продолжающееся распространение коронавирусной инфекции в мире вызвано неравенством в распределении вакцин.

ООН
В ООН спрогнозировали, как именно удастся победить пандемию коронавируса/ Reuters

В ООН считают, что пандемию коронавируса COVID-19 не удастся победить исключительно с помощью вакцин. Об этом на пресс-конференции заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"COVID-19 никуда не делся и никуда не уходит. Сейчас уже становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить", − сказал он.

При этом, по данным ООН, сейчас пандемия ничуть не ослабевает, а, напротив, с каждым днем набирает обороты.

Впрочем, по словам Гутерриша, вакцинация предотвращает госпитализацию и летальный исход для большинства привитых, а также замедляет распространение коронавируса.

"Тем не менее в целом заболеваемость отчего-то не спадает", − сказал генсек ООН.

Реклама

По словам Гутерриша, продолжающееся распространение инфекции в мире вызвано неравенством в распределении вакцин, нежеланием людей прививаться, а также "самоуспокоением".

Генсек ООН же призвал все страны более активно вакцинировать своих граждан и до конца года охватить прививками от коронавируса 40% населения планеты. Кроме того, он призвал к средине следующего года выйти на показатель в 70% привитых.

Читайте такжеМировая массовая вакцинация: в ООН призвали за 2 года вакцинировать каждого человека на Земле

Напомним, ранее сообщалось о том, что число жертв от COVID-19 в мире превысило 4,7 миллиона человек. По состоянию на 3 сентября в мире выявили свыше 234,6 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

С начала пандемии больше всего больных обнаружили в США – 43 657 869.

Согласно анализу, за последнюю неделю от коронавируса в мире ежедневно умирали примерно до 8 тысяч человек – то есть, в среднем 5 смертей в минуту по всему миру.

viber
ООН пандемия коронавируса Антониу Гутерриш
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Достаток и небывалая удача: топ-5 знаков, которым крупно повезет в год ТиграДостаток и небывалая удача: топ-5 знаков, которым крупно повезет в год Тигра В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграВ чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного Тигра Гороскоп на сегодня 17 декабря 2021: Близнецам – враги, Ракам – большая удача, Весам - потериГороскоп на сегодня 17 декабря 2021: Близнецам – враги, Ракам – большая удача, Весам - потери Украинцам уточнили прогноз погоды на День Николая и Новый годУкраинцам уточнили прогноз погоды на День Николая и Новый год Самые вкусные тарталетки на Новый год 2022: превосходные закуски за 5 минутСамые вкусные тарталетки на Новый год 2022: превосходные закуски за 5 минут
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
08:48

Гороскоп на сегодня 17 декабря 2021: Близнецам – враги, Ракам – большая удача, Весам - потери

08:44

В ООН спрогнозировали, как именно удастся победить пандемию коронавируса

08:26

Коронавирус в Украине 17 декабря: за сутки 8,9 тыс. новых COVID-больных и 328 смертейВидео

07:57

Ретроградная Венера 2021: астролог рассказала, чего ждать всем знакам зодиакаВидео

07:28

"Дорого обойдется": в ЕС предупредили Россию о последствиях вторжения в УкраинуВидео

Реклама
07:18

Топ-3 самых "денежных" знака зодиака в 2022 году: кого ждет финансовый успех в год Тигра

07:00

Как определить настоящую красную икру и не купить подделку - советы экспертов

06:27

Гороскоп на 2022 год для Скорпиона: счастье всей жизни и непредсказуемые повороты судьбыВидео

06:09

В России узаконили массовую депортацию?мнение

05:40

Самый вкусный салат с языком на Новый год 2022: невероятно простой рецептВидео

05:17

Екатерина Бужинская в образе соблазнительной Снегурочки показала слишком горячее и глубокое декольте

05:15

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 декабря: Близнецам – долги, Девам – убытки, Скорпионам – везениеВидео

04:46

Резкое похолодание до -23°: украинцы узнали, где и когда ждать морозовВидео

04:43

Как использовать кофейную гущу: 3 самых полезных лайфхака

04:20

Любимый напиток - идеальное удобрение для цветов: как применить спитой чай и не погубить растение

03:23

Украинка с самыми большими скулами в мире в бикини показала безупречное тело после операции

03:18

Как очистить и восстановить замшу в домашних условиях

02:26

Как ведет себя мужчина, если он действительно влюблен: ответ психолога

01:23

Доллар возьмет реванш: украинцам назвали новый курсВидео

01:11

Сколько чашек горячего чая можно пить в день и сколько должен стоить хороший напитокВидео

Реклама
00:51

Манипуляции в магазинах: как не стать жертвой продавцовВидео

00:12

Приметы на 17 декабря: что нельзя делать в день Варвары и как не попасть в бедуВидео

00:08

Каким продуктам "зеленый свет" на новогоднем столе 2022 – ответ диетологаВидео

16 декабря, четверг
23:58

Шмыгаль признался, грозит ли Украине второй локлаунВидео

23:28

Легендарный салат Цезарь на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимымВидео

23:16

В Нафтогазе озвучили условие повышения цены на "голубое топливо"Видео

22:44

Лидеры ЕС согласились продлить санкции против РоссииВидео

22:44

Зеленский высказался о резолюции Европарламента по Украине

22:32

Принесет беду и опасность: что запрещено делать с подушкой в домеВидео

22:02

Военная помощь от США: Кулеба указал на три главных аспекта

21:47

В Украине резко изменится погода и ударит морозВидео

21:45

В ток-шоу "Право на владу" подведут итоги уходящего 2021 года: онлайн-трансляцияВидео

21:28

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в день зимнего солнцестоянияВидео

21:17

Киевлян припугнули штрафом за незаконную вырубку елок: сколько придется заплатитьВидео

20:53

Главный разведчик Украины Буданов живет под одной крышей со скандальным Гогилашвили: подробностиВидео

20:38

Я теперь не верю в систему. Точнее, в её существованиемнение

20:37

Гороскоп на 2022 год для Весов: выгодные предложения, удачное стечение обстоятельств и сложные ситуацииВидео

20:26

Обнаружен новый опасный симптом ОмикронаВидео

20:11

Рада приняла антитабачный закон: где теперь нельзя курить электронные сигаретыВидео

20:02

Предновогодние акции: как в супермаркетах обманывают покупателей

Реклама
19:47

Киевлянка зверски убила собственную 2-летнюю дочь

19:44

Решение суда в Ростове – явка РФ с повинной: в МИД сделали заявление о российских войсках на ДонбассеВидео

19:37

Большой куш и солидный заработок: топ-3 знака, которым до конца декабря привалит денежная удача

19:34

Огоньки на главной елке страны зажгут немного раньше: подробности КГГАВидео

19:30

В Украине не будет военкоматовВидео

19:17

Украинцы могут стать донороми после смерти при помощи "Дія": Рада упростила процедуру трансплантацииВидео

19:15

Топ-4 самых прибыльных направления в IT - анализ LC Work

19:11

Прожиточный минимум 2022: когда ждать повышенияВидео

18:59

Танцы на пилоне и старые песни о главном - подробности нового выпуска шоу Женский Квартал

18:57

С 1 января кассовые аппараты в Украине станут обязательными для всех: как изменятся ценыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять