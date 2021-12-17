В ООН спрогнозировали, как именно удастся победить пандемию коронавируса

По словам генсека ООН Антониу Гутерриш, продолжающееся распространение коронавирусной инфекции в мире вызвано неравенством в распределении вакцин.
В ООН считают, что пандемию коронавируса COVID-19 не удастся победить исключительно с помощью вакцин. Об этом на пресс-конференции заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
"COVID-19 никуда не делся и никуда не уходит. Сейчас уже становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить", − сказал он.
При этом, по данным ООН, сейчас пандемия ничуть не ослабевает, а, напротив, с каждым днем набирает обороты.
Впрочем, по словам Гутерриша, вакцинация предотвращает госпитализацию и летальный исход для большинства привитых, а также замедляет распространение коронавируса.
"Тем не менее в целом заболеваемость отчего-то не спадает", − сказал генсек ООН.
По словам Гутерриша, продолжающееся распространение инфекции в мире вызвано неравенством в распределении вакцин, нежеланием людей прививаться, а также "самоуспокоением".
Генсек ООН же призвал все страны более активно вакцинировать своих граждан и до конца года охватить прививками от коронавируса 40% населения планеты. Кроме того, он призвал к средине следующего года выйти на показатель в 70% привитых.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что число жертв от COVID-19 в мире превысило 4,7 миллиона человек. По состоянию на 3 сентября в мире выявили свыше 234,6 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
С начала пандемии больше всего больных обнаружили в США – 43 657 869.
Согласно анализу, за последнюю неделю от коронавируса в мире ежедневно умирали примерно до 8 тысяч человек – то есть, в среднем 5 смертей в минуту по всему миру.