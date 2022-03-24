Генерал назвал причину отсрочки введения в Украину войск Беларуси

Беларусь временно отсрочила введение войск в Украину / Reuters

Вторжение войск Беларуси в Украину, которое вероятно было запланировано на 21 марта, было бы преждевременным шагом. Россия может использовать армию Лукашенко позже для нанесения отвлекающего удара.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Роль белорусской армии холуйская и предательская. Я имею в виду поведение Лукашенко", - сказал он.

Колонны, которые были готовы к наступлению, а затем по приказу были отведены, генерал назвал правильным шагом с военной точки зрения.

"С военной точки зрения это не лучшее время для вторжения в Украину со стороны Беларуси. Если это случится, то тогда, когда соберутся резервы армии РФ, например, для отвлекающего удара по столице и одновременного сосредоточения сил на южных целях", - добавил Романенко.

Читайте такжеВ ООН обвинили РФ в гуманитарном кризисе в Украине и призвали прекратить войнуТакже, по его словам, что вопрос полноценного участия Беларуси в войне против Украины неоднозначен. Ведь часть граждан страны протестует против этого, а на Лукашенко оказывается давление с Запада. Но вместе с этим белорусский диктатор становится все более зависимым от Путина.

Напомним, американский профессор Элиот А. Коэн заявил, что Украина выигрывает в войне с Россией и этой победе есть много доказательств. В частности, отсутствие у РФ прогресса на линии фронта, что является лишь половиной картины.

Читайте также: