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Где и как хранить чеснок в домашних условиях: хитрая уловка удивит результатом

Алексей Тесля
29 июля 2023, 02:50
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Где хранить чеснок, в холодильнике или нет - важные советы от опытных домохозяек.
чеснок
Можно ли хранить чеснок в холодильнике / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/1195798, ua.depositphotos.com

Многолетнее травянистое растение чеснок пользуется популярностью в любое время года – как зимой, так и летом. При этом если вы делаете запасы на зиму, стоит соблюдать несколько основных правил.

У многих возникает вопрос, можно ли хранить чеснок в холодильнике. Специалисты говорят о том, что при соблюдении основных правил хранения, ароматный чеснок может радовать вас круглый год.

Как хранить чеснок на зиму: основные рекомендации

Если выполнять главные правила, то чеснок можно хранить в домашних условиях.

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Что важно помнить:

  • Если у вас чеснок озимый, тогда оптимальный температурный режим хранения от 0 до -1 градуса;
  • В случае хранения чеснока ярового его лучше хранить в помещениях с температурным режимом около +20 градусов и влажности менее 70%;
  • Для того чтобы снизить испарение влаги из чеснока при хранении, его рекомендуют обмотать пищевой пленкой.

Где лучше хранить чеснок в холодильнике или нет

Несмотря на то, что многие хранят чеснок в холодильнике, это не является оптимальным решением. Ведь в таком случае существует большая вероятность того, что он сильно размягчиться. Примерно такой же результат будет, если чеснок хранить в закрытом контейнере. Оптимальное хранение чеснока - в бумажном пакете вдалеке от источников перепада температур и влаги.

Где нужно хранить чеснок в домашних условиях

Для хранения чеснока лучше предусмотреть специально отведенное место. При этом также используйте соответствующую посуду. Лучше всего взять пластиковый контейнер, в который выложить чеснок. Идеально будет, если у контейнера будут специальные отверстия для проветривания и свободного доступа воздуха.

Как правильно хранить чеснок, чтобы он не высох

Порядок действий:

  • Возьмите банки и тщательно их простерилизуйте;
  • Поместите внутрь головки чеснока (но не плотно, чтобы оставалось немного места);
  • Сверху чеснок прикройте марлей в несколько слоев;
  • Банки с чесноком следует оставить открытыми;
  • Уберите банки с чесноком в темное, но не влажное помещение.

Можно ли хранить чеснок в морозильной камере

Если вы не планируете в ближайшее время использовать чеснок, ему можно буквально "продлить жизнь". При хранении в морозилке вы можете в любой момент получить желаемый продукт. Добавим, что в морозилке чеснок можно замораживать целыми головками.

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