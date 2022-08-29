Где хранить деньги в доме, чтобы они приумножались: советы и рекомендации / коллаж фото https://ua.depositphotos.com/

Где хранить деньги дома, чтобы они приумножались

Многие люди на протяжении многих лет не могут избавиться от нищеты, и порой причина кроется в неправильном хранении денег. Если Вы хотите увеличить свой доход, то ваша задача - создать не только безопасное, но и энергетически сильное хранилище.

Согласно фэн-шую, денежные средства лучше хранить в юго-восточной части дома - в зоне богатства. Однако недостаточно просто найти денежную зону. Важно создать наиболее благоприятные условия для денег.

Хранить деньги на открытом месте - не самая хорошая идея. В качестве надежного тайника можно использовать шкатулку, при условии, что она будет качественной и дорогой. Не стоит хранить деньги в старых коробках, а тем более заворачивать их в бумагу или газету.

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Для хранения монет можно использовать вазу, желательно глиняную или фарфоровую. Солнечная энергия способна усилить энергетику денег, поэтому сосуд лучше всего хранить на подоконнике. Старайтесь пополнять вазу каждый день, чтобы ваши финансы постоянно приумножались.

Бабушкины советы чтобы деньги водились

Многие неправильно делают, когда, рассчитываясь за покупки, оставляют монеты. Таким образом, они могут "обидеть" деньги.

Нельзя класть шапку или перчатки на стол, а также садиться на него. Деньги отвернутся от этого хозяина.

Пустых сосудов в доме быть не должно и на столе тоже. В них обязательно нужно положить несколько монет.

Деньги любят, когда порядок в доме. Первая половина дня самое подходящее время для уборки, так как, выметая мусор вечером, вы можете прогнать денежную энергию. Убираться нужно от края и к середине комнаты.

В кошельке не держите ничего лишнего (записок, квитанций). Этот "мусор" заполняет предназначенное для денег пространство. Фотографии близких людей тоже хранить нельзя.

Веник в доме хранить нужно в углу и рукояткой вниз. Это приумножит ваше благосостояние.

Нельзя передавать деньги из своих рук в другие руки. Правильно класть их на стол или другую поверхность. Лучше брать деньги левой, а отдавать правой рукой.

Рекомендуется хранить в одной из секций своего кошелька неразменную купюру или монету. Это будет своеобразным талисманом, который станет к себе притягивать денежную энергию.

Где в доме нельзя хранить деньги

Держите деньги подальше от всех приборов, которые выдают огонь - пламя разрушительно действует на денежные купюры. То же самое можно сказать и про ванную комнату с туалетом - считается, что деньги просто "уплывут" от Вас.

Спальня также не лучшее место для хранения заначек в крупных размерах - специалисты по фэн-шую говорят, что деньги будут "спать", вместо того чтобы накапливаться. Однако Вашу первую зарплату лучше оставить на ночь под матрасом, чтобы деньги таким образом переночевали с вами, но на утро их обязательно нужно переложить в другое место.

Ну и, нельзя забывать, что никто не застрахован от квартирных воров, а потому вам следует исключить наиболее популярные места, где люди хранят деньги - и где их всегда обнаруживают взломщики:

вентиляция;

бачок унитаза;

книги;

матрас;

морозилка.

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